Isa 2019, regole più precise per evitare blocchi su aggi e ricavi fissi - Il documento delle Entrate L’Agenzia interviene sugli Isa con nuovi adattamenti e precisazioni: da come indicare aggi e ricavi fissi alla gestione di determinate anomalie segnalate dal sistema di Saverio Fossati

L’agenzia delle Entrate ha diffuso le “Avvertenze Isa 2019 - Versione V3 aggiornata al 29 novembre 2019”. Nel documento sono contenute importante informazioni su come gestire determinate situazioni che possono generare blocchi del sistema in fase di invio o segnalazione di anomalie. In attesa di una più generale revisione da concordare tra Mef e commercialisti

Aggi o ricavi fissi

Tra le precisazioni delle Entrate quella sulle attività per le quali si percepiscono ricavi «derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o

a ricavo fisso esercitate in regime di contabilità semplificata».

Il problema...

Qui, segnalano le Entrate, potrebbe verificarsi l'ipotesi che parte dei

ricavi dalla vendita di questa tipologia di beni possano essere percepiti nel periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i relativi costi. E quindi, dicono le Entrate, questo potrebbe comportare, per il periodo d'imposta 2018, un volume di ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio e ricavo fisso minore o uguale al costo del venduto di questi beni. Questo blocca il software Isa.

... e la soluzione

Quindi ci si deve limitare a salvare la posizione senza effettuare il calcolo e a trasmetterla in allegato al modello REDDITI. Infine, raccomandano le Entrate, va indicato, nel campo “Note aggiuntive”, le ragioni per cui non è stato possibile effettuare il calcolo.

Le altre avvertenze

Nel documento sono contenute alcune altre avvertenze, da come comportarsi nei casi in cui il contribuente risulti anomalo rispetto all'indicatore “corrispondenza del numero di CU ordinarie con i dati in anagrafe tributaria” al superamento del controllo bloccante nel caso in cui venga compilato il rigo C03 “Promozione di prodotti

assicurativi/previdenziali” o il rigo C04 “Mediazione assicurativa e riassicurativa” se non sia compilato il rigo C19 – Numero di

polizze stipulate nel periodo d'imposta (nel campo C19 potrà

essere impostato con il valore “1”).

Altre anomalie e relative soluzioni sono quelle relative all’ISA AM06A, alle campo G13 (attività in forma di lavoro autonomo) in presenza di valore negativo, ISA AK21U e ISA AG06S.