Isa con funzione compenso «modello a prestazione» di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Per alcune categorie di professionisti il modello confronta il compenso medio con il livello minimo provinciale (ad esempio, AK05U commercialisti e consulenti del lavoro). Se l’importo sarà inferiore, l’impatto si farà sentire con la riduzione del punteggio finale Isa.

È fondamentale, in questi casi, indicare correttamente il numero delle prestazioni affinché l’applicativo funzioni.

Nel quadro C del Modello Isa andranno indicati solo gli incarichi (anche se non ultimati nell’anno) per cui è stato ricevuto nel corso del periodo d’imposta il relativo incasso (anche parziale).

In relazione, invece, alla percentuale da indicare, va segnalata quella parte degli incarichi determinata in rapporto ai compensi effettivi complessivamente percepiti nel 2018.

Nell’ipotesi in cui per lo stesso cliente, a fronte di incarichi diversi, il professionista abbia emesso un’unica parcella, andranno compilati i righi del quadro C corrispondenti alle diverse tipologie di incarichi evidenziate nella parcella.