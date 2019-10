Isa dei professionisti: anomalie da segnalare nelle note aggiuntive

a situazioni di non normalità/non coerenza del profilo contabile e gestionale che evidenziano condizioni atipiche rispetto al settore e al modello organizzativo cui sono riferite.

Il punteggio e la valutazione

La media del valore attribuito ai singoli indicatori elementari esprime, su una scala da 1 a 10, il punteggio dell’indice sintetico e rappresenta il posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori: più alto è il valore dell’indice, più alta è l’affidabilità fiscale attribuita al contribuente.

Gli indicatori elementari di anomalia vengono visualizzati solo in presenza di disallineamenti, con una comunicazione che contiene la descrizione dell’anomalia e l’eventuale importo degli ulteriori componenti positivi da dichiarare per disattivare la specifica anomalia.

In presenza di anomalie relative a indicatori che usano dati non modificabili, se il contribuente riscontra disallineamenti rispetto a queste informazioni, potrà fornire elementi in merito compilando le apposite «note aggiuntive». In proposito, si consideri che il contribuente: