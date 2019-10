Isa dei professionisti: l’indicatore multiattività si applica su quella prevalente Per le associazioni professionali si considera la prestazione da cui emergono i compensi maggiori, anche se in questo modo non si coglie la complessità dello studio di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Il prossimo 2 dicembre scade il termine ultimo per inviare i modelli Isa in allegato alla dichiarazione dei redditi 2019 (periodo d’imposta 2018). Mentre entro il 30 ottobre 2019, per i contribuenti soggetti agli Isa, sarà ancora possibile effettuare il versamento delle imposte sui redditi (e gli eventuali adeguamenti) con la maggiorazione dello 0,4 per cento.

Per quel che riguarda gli indici sintetici di affidabilità fiscale dei professionisti, vanno sottolineate alcune peculiarità, specie sul fronte delle associazioni multidisciplinari.

I soggetti «multiattività»

Innanzitutto va tenuto presente che, nell’ambito delle attività professionali, non è operativa la causa di esclusione degli Isa prevista per i soggetti cosiddetti “multiattività”. Vale a dire coloro che svolgono attività d’impresa cui si abbinano diversi codici Ateco e che rientrano in Isa diversi, i quali - in linea di principio - non sono tenuti all’applicazione dello strumento quando dalle attività secondarie derivano proventi superiori al 30% rispetto a quelli complessivi. Per questi soggetti, però, resta l’obbligo di presentazione dei modelli Isa ai soli fini statistici, con un riscontro di affidabilità che il software comunque propone, nonostante esso non dia alcun diritto d’accesso al regime premiale previsto dal Dl 50/2017.

Questa particolare regola, come detto, non si applica ai soggetti lavoratori autonomi “multiattività”, che sono quindi tenuti sempre ad applicare l’Isa in relazione all’attività da cui emergono i compensi maggiori.