Isa dei professionisti: versamenti e voti ai supplementari Pagamenti con lo 0,40% in più entro il 30 ottobre. Per i modelli scadenza al 2 dicembre. Il nodo dei compensi di Valeria Uva

2' di lettura

Gli Isa dei professionisti vanno ai tempi supplementari. Il debutto degli indici sintetici di affidabilità, le nuove pagelle fiscali che hanno preso il posto degli studi di settore (e dei parametri), è stato quanto mai accidentato e travagliato: circolari, decreti e aggiornamenti software si sono affastellati fino all’ultimo momento (tanto da far scendere in sciopero fino ad oggi commercialisti e avvocati per la prima volta). Non sono pochi i lavoratori autonomi ad aver optato per uno slittamento del proprio Isa e dei versamenti oltre la prima scadenza del 30 settembre scorso. Con la maggiorazione minima dello 0,40% si possono versare entro il 30 ottobre le imposte sui redditi. Mentre per presentare i modelli c’è tempo fino al 2 dicembre.

In tanti, quindi, stanno ancora cercando di capire meglio (e una volta per tutte) come funziona davvero lo strumento. Da ricordare che sono 175 i nuovi modelli (la sigla “AK” identifica quelli per i professionisti).

Le sorprese

Per molti professionisti il passaggio dagli studi di settore agli Isa non si sta rivelando neutrale. Fin dai primi test, infatti, sono comparsi spesso “voti” molto bassi, che avranno quindi convinto più di uno a “ritardare” l’invio, per approfondire i risultati, a volte inattesi.

In una scala da 1 a 10, gli Isa misurano la “coerenza” fiscale di aziende e professionisti rispetto all’organizzazione della propria attività. I soggetti più a rischio sono quelli che, al termine della compilazione, prendono un voto pari o inferiore a 6, entrando così nelle liste selettive del Fisco da cui si pescano i contribuenti da sottoporre ad accertamento.