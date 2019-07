Isa, il tormentone dell’estate tra ritardi e richieste di rinvio

Innanzi tutto, almeno il 40% dei contribuenti potrebbe non raggiungere la sufficienza, secondo le stime di Sose riferite al 2017. Gli Isa, come accennato, pretendono di essere uno strumento di compliance. Segnalano alcune anomalie. E, per così dire, invitano il contribuente a eliminarle, migliorando il proprio voto, attraverso l’indicazione di ulteriori componenti positivi. Cioè, pagando di più. Per chi otterrà un voto basso o molto basso - uguale o menire di 6 - non scatterà alcuna verifica automatica. Tuttavia, gli Isa diventano un elemento del quale l’amministrazione terrà conto «nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale», come dice la norma. Quindi, in presenza di elementi di “sospetto” si verrà quasi certamente controllati, specie se il voto sarà molto basso. Un po’ come avveniva (sempre meno) per chi non era congruo e coerente con gli studi di settore.

A questo punto, il professionista dovrà spiegare al proprio cliente che versando “qualcosa in più” si limiterebbe il rischio di controllo. Tutto complicato. Perché la richiesta di pagare più imposte ripropone la stessa identica modalità dell’adeguamento agli studi di settore, che i contribuenti vivevano come una specie di ricatto. Facile immaginare la reazione: “Ma gli studi di settore non sono stati aboliti?”

Oppure, si pensi al sistema della premialità, che scatta dall’8 in su (una zona franca - senza premi e senza rischio controlli - si dovrebbe invece creare per chi si colloca sopra 6 ma non arriva a 8). L’impressione, come molti sostengono, è che - con rare eccezioni – i benefici siano limitati e difficili da far cogliere al cliente. Chi mai riuscirà a spiegare che pagando “qualcosa in più” si potrà evitare il visto di conformità (che appone lo stesso professionista) o anticipare di un solo anno la decadenza del termine di accertamento?

Atterraggio incerto

Più in generale, quella degli Isa sembra una scelta giusta, sfuggita però di mano nel momento più importante, mentre atterrava sulle scrivanie di contribuenti e operatori. Pesa, poi, che il nuovo strumento non sia stato testato. Nessuna sperimentazione. Così un’operazione nata all’insegna della trasparenza rispetto all’opacità degli studi di settore, rischia di essere condannata alle stesse ambiguità. Gli Isa sono sofisticati, meno grossolani degli studi. Più efficaci. Ma, alla fine, nessuno capisce davvero da dove venga il voto finale che il software attribuisce. Le note metodologiche, certo, spiegano tutto. Ma chi mai avrà il tempo per studiarle? Nessuno.