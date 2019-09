Isa, ultimi chiarimenti in una circolare - Da oggi i quesiti al forum del Sole

Tutte le ultime novità sugli Isa in un unico documento. L’agenzia delle Entrate ha infatti pubblicato la circolare n. 20/E che raccoglie i chiarimenti forniti alle associazioni di categoria e agli ordini professionali in occasione di incontri e convegni sugli indici sintetici di affidabilità fiscale dei mesi di giugno e luglio.



Il documento di prassi, che segue la circolare n. 17/E, sistematizza le risposte dell'Agenzia per macro aree tematiche: dall'uso degli indici ai fini delle attività di analisi del rischio, all'indicazione di ulteriori componenti positivi, passando per cause di esclusione, precalcolate Isa 2019, regime premiale e proroga dei versamenti.



Controlli e cause di esclusione

Come vengono considerati i contribuenti che presentano un punteggio compreso tra 6 e 7,99? E quali conseguenze per chi ottiene un punteggio particolarmente basso? A queste domande l'Agenzia ha risposto che l'attribuzione di un punteggio compreso tra 6 e 7,99 non comporta, di per sé, l'attivazione di un'attività di controllo. L'Agenzia terrà conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6 ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, come stabilito dal provvedimento del 10 maggio 2019.

Il documento ribadisce che i soggetti che possono usufruire del regime agevolato forfetario previsto dalla legge 398/1991 non applicano gli Isa, poiché determinano l'imponibile applicando, all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, un coefficiente prestabilito. Esclusi, come previsto dai Dm di approvazione degli Isa, anche i contribuenti che si avvalgono del nuovo regime forfetario (L. 190/2014) e di quello per l'imprenditoria giovanile (Dl n. 98/2011).