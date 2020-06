Isaia & Isaia, riaperture senza tagli al personale né sconti Il marchio maschile sartoriale napoletano ha speso 60mila euro per tutte le attività di sanificazione delle boutique e della sede produttiva di Casalnuovo di Vera Viola

Costi alti per adeguarsi alle prescrizioni anti Covid, ma massima attenzione nel rispetto delle misure di sicurezza. Nessuna riduzione di personale, nonostante il 30% in meno di ingressi nei negozi. Gianluca Isaia, presidente e ad di Isaia & Isaia, storico marchio di moda uomo napoletano, descrive così la Fase 2 nella sua azienda.

Quanto avete speso per aprire in sicurezza, adeguandovi ai protocolli Inail e/o alle linee guida del Governo e/o della regione?

Più o meno 60mila euro per le attività di sanificazione sia degli ambienti che degli split di aria condizionata delle boutique e della sede produttiva di Casalnuovo; per l' acquisto di macchine per la sanificazione sia ambientale che dei capi che agiscono 24/24h; aggiungiamo l'acquisto di colonnine igienizzanti e termoscanner per la rilevazione della temperatura; e infine, la fornitura di mascherine filtranti per dipendenti e mascherine FFP2 e visiere parafiato per i sarti.

Quanto prevedete di spendere al giorno / a settimana per pulizie, mascherine, gel, vaporizzatori ecc.?

Abbiamo una stima di circa 2.500 euro a settimana per pulizie e fornitura di guanti, mascherine, gel e visiere.

Rispetto al pre-lockdown, in che misura avete ridotto il personale presente in negozio e/o di backoffice dei negozi?

Siamo orgogliosi di poter affermare che ad oggi non è stato ridotto il personale, nemmeno di una unità. Ma abbiamo adeguato gli orari di apertura alle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

Tenendo conto della metratura dei negozi, e Isaia ne ha tanti, quante persone possono entrare oggi e di quanto si è quindi ridotta rispetto al pre-lockdown?

In media, in base alla struttura dei nostri negozi, possiamo accogliere due persone alla volta: e queste trovano due addetti alla vendita. La stima è quindi del 30% di ingressi giornalieri in meno. Una riduzione consistente, anche se una volta il cliente veniva accompagnato anche da più persone e oggi è per lo più solo o con un solo addetto dedicato.