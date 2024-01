Isaiah Berlin e i due concetti di libertà

Analogo rischio di mistificazione, e forse maggiore, si corre con il concetto positivo di libertà. Qui le cose sono più complesse e fanno riferimento a coloro che sfidano la concezione negativa di libertà, secondo Taylor, “sostenendo che la libertà risieda, almeno in parte, nel controllo collettivo sulla vita comune (…) Questa visione, nella sua forma caricaturalmente estrema, rifiuta di riconoscere come autentiche le libertà garantite in altre società. La distruzione delle ‘libertà borghesi’ non è una reale perdita della libertà, e la coercizione può essere giustificata in nome della libertà se è necessaria per dare vita alla società senza classi nella quale soltanto gli uomini sono propriamente liberi. Gli uomini possono, in breve, essere costretti a essere liberi”. Riconosciamo qui elementi estremizzati della critica di Rousseau e Marx, da una parte e dall’altra del liberalismo di John Stuart Mill e Immanuel Kant. “Una caricatura assurda se applicata a tutta la famiglia delle concezioni positive” - conclude Taylor. Si vede dunque come i due concetti possono essere e sono stati applicati a visioni concrete e concrete realizzazioni storiche anche molto differenti, diametralmente opposte, perfino. La libertà positiva va dal liberalismo sociale fino al libertarismo anarchico, e la libertà positiva può essere invocata per descrive il socialismo reale così, come ricorda sempre Taylor, per “la tradizione repubblicana [di Tocqueville e dello stesso Mill, per esempio], secondo la quale il governo di se stessi da parte degli uomini è visto come un’attività preziosa in sé, e non solo per ragioni strumentali”.

Il tentativo di chiarezza

Nella sua lezione inaugurale Berlin si assume il compito di fare un po’ di chiarezza sul punto. Rispetto alla libertà negativa la prima precisazione riguarda il fatto che non tutte le limitazioni al raggiungimento di un certo obiettivo possono essere classificate come privazioni della libertà. Posso essere impedito, infatti, nel raggiungimento di certi risultati, dalla mia stessa incapacità. Se però sono le circostanze esterne, per esempio l’eccessiva povertà o delle leggi pesantemente restrittive ad impedirmi l’accesso all’istruzione o la partecipazione politica, allora è certamente possibile affermare che la mia libertà negativa viene effettivamente limitata. Se l’impossibilità di studiare o di partecipare alla vita democratica fosse causata - sostiene Berlin - da qualche forma di malattia che mi frena in queste attività, pur di fronte agli stessi esiti negativi, non si potrebbe affermare propriamente che sono soggetto ad una limitazione della libertà. Questa si verifica solamente quando è lecito pensare che “altri essere umani hanno disposto le cose in maniera tale che mi sia impedito” di raggiungere certi obiettivi. È interessante notare che l’attribuzione di una certa libertà o della sua restrizione dipendono dall’accettazione di una data teoria economica e politica che spiega il funzionamento dei sistemi economici e politici e che individua le cause di determinati fenomeni – la mia esclusione, per esempio – risulta come conseguenza della volontà umana, del legislatore, dei governanti, dei capitalisti, etc. “Non ci infuriamo per la natura delle cose – diceva Rousseau, citato al riguardo dallo stesso Berlin – ma per la cattiva volontà”. La libertà negativa, dunque, trova la sua sintesi nell’assenza di interferenze da parte degli altri. Maggiore è l’area di non-interferenza, che circonda la mia esistenza, maggiore sarà la mia libertà. Le circostanze della vita in comune non consentono, naturalmente, di godere di un’area di non-interferenza illimitata, ma questa non potrà neanche essere ridotta in maniera arbitraria. I pensatori liberali come Locke, Mill o Tocqueville erano convinti che ci fosse uno spazio interno di libertà inviolabile, incomprimibile anche se tale compressione si rendesse necessaria per legge o in vista del raggiungimento di un bene collettivo più grande.

Non sempre prima necessità

Libertà principio irrinunciabile, dunque? Non proprio. Secondo Berlin, infatti, tale libertà non può essere sempre e comunque considerata prioritaria, neanche in una società giusta. Questa semplificazione, il mito della libertà prima di ogni cosa, è secondo il filosofo inglese, nient’altro che un esempio di “ciarlataneria politica”. “Offrire diritti politici e salvaguardia contro l’intervento dello stato a persone che si trovano [per esempio] seminude, analfabete, denutrite e malate è prendersi gioco della loro condizione: esse hanno bisogno di assistenza medica e di istruzione prima di essere in grado di capire o di usare una maggiore libertà. Che significa la libertà – continua Berlin – per coloro che non possono farne uso?”. Ci sono situazioni nelle quali “le scarpe valgono più delle opere di Shakespeare”. Non per tutti, dunque, la libertà personale è la prima necessità.

Le distinzioni

Berlin critica la posizione dei liberali classici anche da un’altra prospettiva. Questi, infatti, ed in particolare Mill, tendono a confondere e ad utilizzare in maniera sfumata due idee che dovrebbero, invece, essere tenute distinte: da una parte c’è il fatto che ogni tipo di coercizione, in quanto frustra dei desideri umani, deve essere considerata un male anche se attraverso la stessa coercizione si può, per esempio, prevenire un male maggiore. E’ l’idea secondo cui la non-interferenza, che rappresenta l’opposto della coercizione, è per sua natura stessa un bene, pur non rappresentando l’unico bene. La seconda idea è quella secondo cui la possibilità di sviluppare una personalità critica, originale, indipendente e anticonformista è un obiettivo da promuovere in generale. Non è certo, e questa è la critica di Berlin a Mill, che tale obiettivo sia raggiungibile solamente in una società libera. Al più si tratta di una questione empirica. Secondo Berlin, infatti, sebbene sia difficile che il pensiero critico e l’autoespressione possano emergere in presenza di un regimo dogmatico e oppressivo, è altrettanto possibile, così insegna la storia, che amore per la verità, integrità e anticonformismo possano svilupparsi nell’ambito di comunità rigidamente e severamente regolate. La libertà, quindi, non sempre è condizione necessaria per lo sviluppo di personalità compiute e realizzate.

Il secondo elemento di critica è forse più sorprendente. Per Berlin, paladino della libertà, questa non è incompatibile con l’esistenza di regimi politici autocratici. La libertà riguarda infatti “l’area del controllo, non la sua origine”. Così come i cittadini si vedono spesso limitati nelle loro libertà pur vivendo in regimi democratici a causa della soggezione nei confronti delle leggi, così un despota illuminato potrebbe concedere molte più libertà di quelle esistenti in democrazia, pur decidendo da solo come e quando farlo. I cittadini di questo regime dispotico potrebbero dunque essere più liberi di quelli che vivono nella democrazia anche se la loro libertà non dipende in nessun modo dalla loro azione ma solo da quella di un tiranno. “La risposta alla domanda ‘chi mi governa?’ è logicamente distinta dalla domanda ‘fino a che punto il governo interferisce con me?’”.