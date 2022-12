Ischia, stato d’emergenza. Otto le vittime, anche un neonato

Indagini carabinieri e inchiesta Procura

Droni e carabinieri forestali sono in azione a Ischia non solo per la ricerca dei dispersi, ma anche per attività di ricerca e repertamento di materiale che sarà vagliato dalla magistratura: la procura di Napoli, infatti, come avviene di norma in casi del genere, ha aperto un fascicolo d’inchiesta sulla frana di Casamicciola che ha provocato morti e ingenti danni materiali. L’ipotesi di reato secondo indiscrezioni è quella di disastro colposo, ma ancora non c’è alcun nome iscritto nel registro degli indagati.

Musumeci: gruppo al lavoro per sostenere enti locali

«Credo sia importante che per il governo l’emergenza deve finalmente essere superata, parlo delle calamità da dissesto idrogeologico. In questo senso si è dato incarico al ministero per la Protezione civile di dar vita a un gruppo di lavoro che coinvolga i rappresentanti dei dicasteri interessati alla pianificazione e gestione dei fondi, che non sono pochi credetemi, per mitigare il rischio da frane, alluvioni e legate al dissesto idrogeologico - ha detto il ministro per il Sud Nello Musumeci -. Il gruppo di lavoro dovrà imprimere una marcia diversa. Sono 70 anni di mancanza di pianificazione. Studi esistono ma restano nel cassetto e se non danno vita ad intervento non servono a nulla. Ci mettiamo subito al lavoro per dare un segnale concreto e permettere agli enti locali di potere disporre delle risorse sapendo delle carenze nelle procedure».

Anci: pronti a piano ma servono fondi e personale

«Siamo assolutamente disponibili come Anci a metterci al tavolo con tutte le istituzioni nazionali per dare in concreto il nostro contributo come sindaci. Ma diciamo anche da tempo però che i comuni sono in molta sofferenza per rispettare tutti gli adempimenti strategici delle normativa, questo lo dico in termini di risorse e di addetti». Lo ha detto il delegato alla Protezione civile dell’Anci Paolo Masetti relativamente al piano varato dal governo dopo la tragedia di Ischia contro i cambiamenti climatici e il dissesto idrogeologico.



Meloni rinnova vicinanza e grazie a soccorsi

In apertura di riunione la premier Giorgia Meloni ha rinnovato la sua vicinanza e solidarietà a tutte le persone coinvolte nella frana di ieri a Casamicciola, dagli sfollati ai sindaci e ha espresso profonda gratitudine per l’impegno di chi ha prestato soccorso e assistenza fin da ieri.