Ischia, in corso evacuazione di 40 famiglie per il pericolo di una nuova frana

È in corso l’evacuazione di 40 famiglie del comune di Casamicciola Terme, sull'isola di Ischia, a causa delle perduranti piogge e delle condizioni del terreno. Il commissario straordinario ha emanato una Ordinanza, la numero 53, con cui adotta una serie di misure preventive allo scopo di proteggere la popolazione, duramente colpita dalla frana del 26 novembre che fece 12 vittime, dal rischio di nuovi eventi.

Le 40 famiglie, residenti nelle zone del comune di Casamicciola considerate a più alto rischio, stanno per essere ospitate in strutture alberghiere.

Ad altre 90 famiglie è stato consigliato di non occupare scantinati o locali che siano posti a livello o sotto la strada. Nella giornata in cui è stato eletto il nuovo sindaco di Casamicciola, Giosi Ferrandino, europarlamentare di Azione con oltre il 55% delle preferenze, e mentre c'era massima concentrazione sullo spoglio delle schede elettorali, è scattato l'allarme. Il presidio territoriale istituito dal commissario di governo per l'emergenza _ composto da 4 tecnici di cui tre geologi e un componente di protezione civile _ attivo da marzo, oggi gestisce due importanti apparecchiature: un pluviometro e un radar (donato dalla Università di Firenze) per fare il monitoraggio del territorio. Proprio tale presidio ha lanciato l'allarme, a quanto sembra, avendo rilevato dopo giornate di pioggia incessante che i terreni in alcune zone sono saturi, pur non essendo stati raggiunti i valori fissati come limite massimo. Essendo peraltro stata dichiarata allerta di colore arancione dalla Protezione civile regionale, si è deciso per la messa in sicurezza delle famiglie ischitane.

Dopo quattro mesi di tregua sono ripartiti i piani di emergenza. Ma questa volta è proprio il piano di prevenzione adottato che permette di agire preventivamente e sulla base di una attenta osservazione del territorio.