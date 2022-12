Ischia, Musumeci alla Camera: «Ora Piano clima. Tema abusivismo non può più essere eluso»

Legnini commissario delegato

Dopo il Cdm è stata adottata una prima ordinanza di protezione civile per l’avvio degli interventi più urgenti. A tal fine è stata decisa, d’intesa con la Regione Campania, la nomina a commissario delegato di Giovanni Legnini, che già ricopre l’incarico di commissario per la ricostruzione post-terremoto nell’isola e che opererà con il commissario prefettizio di Casamicciola, i sindaci e il centro di coordinamento soccorsi istituito presso la prefettura di Napoli. Nel provvedimento, oltre alla sosponsione delle rate di mutuo per chi vive o ha attività commerciali in abitazioni danneggiate, c’è un primo piano delle misure di soccorso, assistenza, rimozione delle situazioni di pericolo e ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture strategiche.

«Nessuna prevenzione senza previsione»

«Quanto è accaduto - ha scandito il ministro in Aula - ci obbliga moralmente e politicamente ad approfondire con urgenza non solo il tema delle cause ma delle molteplici questioni di un sistema realmente integrato ed efficiente sul piano della prevenzione dei rischi. Una strategia di intervento che consenta di agire lì dove è necessario e urgente e che ha come presupposto un quadro completo della previsione del rischio. Non si può immaginare di fare prevenzione senza uno strumento di previsione». Musumeci ha richiamato l’annosa vicenda del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici: «Avviato nel 2016 presso il ministero dell’Ambiente ma fermo da allora, nonostante sia stato presentato informalmente nel 2018, perché la Commissione Vas non ha dato il parere definitivo. Il paradosso è che quando sarà varato sarà già superato».

Le azioni da mettere in campo

Dunque, innanzitutto, bisogna rimediare all’assenza di un Piano che consenta la conoscenza della vulnerabilità di tutto il territorio. Nel Cdm del 27 novembre i ministri si sono impegnati ad approvarlo definitivamente entro l’anno. In secondo luogo, per Musumeci, occorre disporre di un quadro aggiornato dei finanziamenti per la prevenzione e dei soggetti competenti. Terzo, «semplificare il quadro regolatorio e procedurale». Quarto, «rafforzare la capacità amministrativa e le strutture tecniche» deputate. Quinto, «avere una sede centrale di conoscenza per il coordinameto e monitoraggio degli interventi secondo il modello della struttura di missione Italia Sicura». Sesto, definire un quadro regolatorio che consenta l’intervento di poteri sostitutivi e sanzionatori nel caso gli enti competenti fossero inadempienti.

Una task force per il riordino delle procedure di prevenzione

Il gruppo di lavoro interministeriale già annunciato dopo l’ultimo Consiglio dei ministri, allargato a Regioni, Anci e Upi, «dovrà predisporre una proposta di revisione normativa per semplificare le disordinate e disarmanti procedure di prevenzione e mitigazione del rischio, non solo idrogeologico. È necessario, non possiamo tirarci indietro. Dobbiamo provarci». Oggi, intanto, è atteso un nuovo Cdm per ulteriori aiuti.

Abusivismo «fenomeno triste e diffuso»

Alla fine dell’informativa, Musumeci ha riservato poche parole al «triste e diffuso fenomeno dell’abusivismo edilizio», spesso «causa e concausa delle calamità». È un tema che «non può essere più eluso», ha detto il ministro, senza ripetere a Montecitorio ciò che aveva detto a margine della tragedia, ossia l’idea di una legge speciale che aiuti a recuperare solo gli «abusi leggeri», che non impattano sulla sicurezza.