Isee, boom di rinnovi all’inizio dell’anno per blindare gli aiuti

Nei primi sette giorni del 2024 la rete dei Caf, i centri di assistenza fiscale, ha già inviato 190mila Dichiarazioni sostitutive uniche per richiedere l’aggiornamento dell’Isee, l’indicatore della situazione economica equivalente delle famiglie che va aggiornato ogni anno e si calcola in base ai redditi e ai patrimoni relativi a due anni prima. Trentamila in più rispetto a quelle inviate nella stessa settimana del 2023, quando la corsa al rinnovo annuale dell’indicatore partì più lentamente.

Platea da 10,9 milioni di nuclei

L’accelerazione da parte delle famiglie è alimentata dal pacchetto, sempre più vario, di prestazioni sociali il cui accesso è vincolato a certe soglie Isee oppure il cui ammontare è modulato in base all’indicatore. Tanto che nel 2023 sono stati circa 10,97 milioni gli Isee elaborati da Inps, in aumento (+0,6%) rispetto all’anno precedente, in base ai dati riferiti alle pratiche gestite dall’istituto lo scorso anno, forniti in anteprima al Sole 24 Ore. In parallelo le Dsu inviate sono leggermente calate (in tutto 11,83 milioni, -0,2% in un anno), riflettendo così la maggiore efficienza del sistema che potrebbe aver ridotto le Dsu multiple da parte di ciascun richiedente, inviate per correzioni o aggiustamenti.

«Siamo partiti molto velocemente quest’anno - afferma Giovanni Angileri, portavoce della Consulta dei Caf - con le agende piene di appuntamenti per il rinnovo degli Isee». La convenzione Inps-Caf per il 2024 prevede un budget di 125 milioni di euro per poter garantire la gestione delle pratiche Isee, gratuite per il cittadino. Probabilmente, come gli scorsi anni, sarà necessario in corso d’anno un rifinanziamento, anche se le pratiche Isee inviate dai Caf nel 2023 sono state il 3,6% in meno rispetto all’anno precedente. La flessione probabilmente riflette il successo parallelo, invece, della procedura precompilata online tramite la quale sono state inviate oltre 1,7 milioni di Dsu, con un incremento del 10,2% su base annua.

L’intreccio di scadenze

A scandire la corsa al rinnovo dell’Isee è l’intreccio di scadenze legate alle diverse prestazioni sociali, termini per cui risulta vincolante l’aggiornamento dell’indicatore.

In prima istanza quest’anno l’urgenza è dettata dal debutto dell’assegno di inclusione che ha preso il posto del reddito di cittadinanza, insieme al Supporto per la formazione e il lavoro per i soli profili “occupabili”, partito a luglio scorso. Per poter garantire il passaggio, senza interruzioni, dal precedente strumento di contrasto alla povertà al nuovo, ad una platea di 750mila famiglie potenzialmente beneficiarie, l’Inps ha introdotto una deroga ma con scadenza: l’istituto ha chiarito che la verifica dei requisiti ai fini della erogazione nei mesi di gennaio e febbraio 2024, laddove ricorrano anche tutte le altre condizioni reddituali e patrimoniali, è realizzata sulla base dell’Isee vigente al 31 dicembre 2023, ma per l’erogazione del beneficio nei mesi successivi è necessario avere un Isee in corso di validità, quindi un Isee 2024: in pratica nel mese di marzo, se ancora non è stato rinnovato l’indicatore, la prestazione verrà sospesa (si veda l’articolo a destra).