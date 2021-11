Isee: i fattori chiave sono residenza, coniugi e figli

Il discorso si complica per i figli maggiorenni che vivono per conto proprio: fanno automaticamente nucleo familiare a sé quando hanno più di 26 anni, oppure sono sposati o con figli o, ancora, quando hanno un reddito tale da non essere a carico dei genitori. Non basta, invece, convivere con un’altra persona per poter avere un Isee separato da quello dei genitori.

Un problema simile ce l’hanno coloro che vivono insieme in affitto per dividere le spese avendo già un proprio reddito. Se hanno spostato la residenza nella casa comune, devono ottenere dal municipio stati di famiglia separati per non finire tutti quanti in uno stesso nucleo Isee.

È chiaro che tutti coloro che vorranno presentare un Isee nel 2022 dovranno verificare i confini del nucleo familiare di cui fanno parte. Ed eventualmente correggere residenze anagrafiche che non riflettono la situazione di fatto.

Pensiamo al caso di un giovane lavoratore under 36 interessato all’agevolazione per l’acquisto della prima casa, che ormai vive da solo in affitto ma ha lasciato la residenza con i genitori. Se fa nucleo con loro, potrebbe superare i 40mila euro di Isee, restando invece sotto soglia se è da solo.

Nuovi criteri di calcolo

Sarà comunque con il debutto dell’assegno unico che l’introduzione del criterio anagrafico andrà a rivoluzionare in alcuni casi la definizione di famiglia, rispetto alle misure ora in vigore. A circoscrivere la situazione economica cui fanno riferimento gli attuali assegni al nucleo familiare (Anf) – modulati in base al reddito e non all’Isee – è infatti una normativa scritta alla fine degli anni 80. E oggi, addirittura, i genitori conviventi, ma non sposati, non sono tenuti a dichiarare entrambi i redditi, perché può richiedere l’Anf uno solo dei due: magari quello con il reddito più basso, così da ottenere importi più elevati, dichiarando i figli nel proprio nucleo e ignorando l’eventuale reddito dell’altro genitore. Con l’assegno unico e universale il parametro sarà l’Isee e i due genitori conteranno entrambi.