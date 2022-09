Isgrò: «Non mi piace la cancel culture. Le mie cancellazioni sono desiderio di verità»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Negli anni 80 e negli anni 90, il telefono non suonava. Per lungo tempo ho lavorato con piccole gallerie e in circuiti minori. Negli anni 80 ha influito la mia non appartenenza alla Transavanguardia. La mia ricerca ha una specificità non riducibile a scuole e a movimenti organizzati. Mi era già successo con l’Arte Povera negli anni Settanta. Nessuno mi ha mai cercato e io non ho mai desiderato appartenenze che erano culturalmente e commercialmente egemoniche.

In quel momento, esisteva una strutturazione rigida del rapporto fra cultura e comunicazione, mercato e arte, ideologia della critica e scelte individuali degli artisti, collezionisti e mercanti. Il periodo di disattenzione pubblica e di non apprezzamento per il mio lavoro è stato molto utile. Ho potuto sviluppare in piena tranquillità il mio pensiero. Mia moglie Scilla, con cui sono fidanzato dal 1981 e sposato dal 1984, è stata fondamentale. Lei faceva la giornalista nei periodici Mondadori. Vivevamo bene con il suo stipendio, in anni in cui l’editoria era un settore florido. E, poi, lei con la sua irruenza e le sue durezze da ragazza friulana è stata importante perché io, quando in pochi volevano le mie opere, non assumessi comportamenti prostitutivi e collusivi rispetto alla realtà».

La cancellatura, nascondere una parola per ridarle vita

Emilio Isgrò, classe 1937, è l’inventore del linguaggio artistico basato sulla “cancellatura”, che dal 1964 restituisce nuova forza alla parola dei grandi classici della letteratura, dei testi sacri delle religioni, delle dichiarazioni degli uomini non illustri su loro stessi, semplicemente nascondendola: «È un nascondimento che custodisce e protegge, disvela nel suo significato e ne conferisce di nuovi alla parola cancellata. Non ha nulla di nichilista».

Emilio parla con serenità degli anni in cui nessuno desiderava le sue cose. Ci troviamo alla Osteria della pasta e fagioli di via Venini. È l’una e mezza. In questo ristorante pugliese, un gruppo di muratori sta mangiando bistecche di cavallo cotte alla brace alte un dito. Siamo nella Milano più popolare e meno stereotipata, quella compresa fra Piazzale Loreto e Via Padova: l’immigrazione meridionale degli anni 50 e 60 ha lasciato una scia di panetterie e pasticcerie napoletane e palermitane, negli anni 70 la mala milanese qui aveva una bisca in ogni sotterraneo e in ogni retrobottega di bar, oggi i nuovi italiani figli e nipoti del Maghreb, delle Filippine e della Thailandia camminano sui marciapiedi assolati di fine agosto.

Mentre guarda il menù e la lista dei vini Emilio, che ha una estetica e una fisiognomica siciliana per nulla retoricamente pessimiste perché intrise del razionalismo francese e dell’empirismo inglese che ne hanno stemperato il profilo più noir, gioca con la chiave dell’ironia: «Credo così poco al successo, che ne voglio ancora di più».