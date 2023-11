Islanda, l’eruzione del vulcano minaccia la città di Grindavik

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Islanda si sta preparando a quella che potrebbe essere l’eruzione vulcanica più devastante degli ultimi 50 anni, con una piccola città di pescatori che rischia di essere distrutta. È molto probabile che il magma del vulcano Fagradalsfjall salga in superficie nei prossimi giorni a Grindavik, dove vivono oltre 3.600 persone, ha dichiarato domenica il Met Office. Più di 2.000 terremoti hanno scosso l’area nelle ultime 48 ore, secondo i dati del Met Office. Durante il fine settimana, diverse strade e altre strutture sono state distrutte.

La città, a 40 chilometri dalla capitale, è stata frettolosamente evacuata nella tarda serata di venerdì e molti sono fuggiti così velocemente da lasciare indietro animali domestici e bestiame.

L’area è rimasta inattiva per quasi 800 anni fino all’inizio del 2020, quando è iniziata un’intensa attività sismica nella penisola. Il magma è risalito in superficie nel 2021, per poi riemergere nell’agosto del 2022 e nel luglio di quest’anno. Finora, le eruzioni erano fessure relativamente piccole in aree remote e rappresentavano un rischio minimo per le persone o le infrastrutture.

L’Islanda, che si definisce la terra del fuoco e del ghiaccio, ha circa 30 sistemi vulcanici e più di 600 sorgenti calde. È uno dei luoghi geologicamente più attivi della Terra, grazie alla sua posizione sulla dorsale medio-atlantica, dove la placca tettonica nordamericana e quella eurasiatica si separano.

Sebbene l’Islanda sia abituata alle eruzioni, i residenti non hanno sperimentato un evento che minacciasse le aree abitate su tale scala dal 1973, quando parte di una città di circa 5.000 persone fu sepolta dalla lava nelle isole Westman.