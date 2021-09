Islanda, il nuovo parlamento è composto per la maggioranza da donne

2' di lettura

Sarà composto per la maggioranza da donne il nuovo parlamento in Islanda, il primo caso in Europa, stando ai risultati definitivi delle elezioni legislative resi noti oggi. Sui 63 seggi dell’assemblea nazionale, 33 saranno occupati da donne, ovvero il 52,3%. Stando a dati della Banca Mondiale, nessun altro paese in Europa ha mai prima superato né raggiunto il 50% della presenza femminile in parlamento. Una presenza salda da anni in verità, come certificano tutte le classifiche sull’argomento. L’Islanda è il paese che ha eletto la prima donna presidente nel 1980.

Fino ad ora il primato in questo ambito è spettato alla Svezia con il 47% di donne parlamentari.Il governo di coalizione di sinistra-destra islandese avrebbe ottenuto la maggioranza nelle elezioni generali. Lo decretano i primi risultati del voto, quando è stato scrutinato circa un terzo delle schede. Il movimento di sinistra-verde della prima ministra Katrin Jakobsdottir ha però perso terreno a favore dei partiti di destra.

Ai tre partiti della coalizione, secondo i dati parziali, verrebbero attribuiti 38 seggi su 63. Resta da vedere se i tre componenti della coalizione troveranno un accordo per continuare a governare insieme.

Il voto ha anche confermato la maggioranza per i tre partiti attualmente al governo che hanno ottenuto 37 seggi su 63. Il Partito dell’Indipendenza di centrodestra ha incassato la maggior parte dei voti e il Partito progressista centrista è cresciuto rispetto alle precedenti elezioni. I due partiti fanno parte del governo di coalizione insieme al Partito dei Verdi di sinistra guidato dalla premier Jakobsdottir.

“Il nuovo Parlamento d'Islanda ha, per la prima volta in Europa, una maggioranza femminile. La qualità della democrazia si misura anche dalla capacità di rendere le donne protagoniste della vita politica. Buon lavoro, che questa elezione sia di sprone per tutta l'Europa”. Così, su Twitter, la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti.