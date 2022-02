Ismea incontra le imprese agricole lombarde: focus sulla filiera del latte

Ascolta la versione audio dell'articolo

Parnership Ismea-Regioni per promuovere le funzionalità dell'Istituto a favore delle imprese agricole italiane. Rientra in questa mission l'incontro previsto il 24 febbraio a Milano presso l'Auditorium Testori, il primo degli incontri organizzati da Ismea (Istituto di servizi per il mercato e l’economia agraria) in collaborazione con alcune regioni, per far conoscere le opportunità offerte dall'Istituto, a sostegno dell'agricoltura e dell'agroalimentare italiano.

L'appuntamento di Milano è promosso dall'assessore regionale all'agricoltura, Fabio Rolfi e dal Presidente di Ismea, Angelo Frascarelli, e vuole essere un'occasione di confronto sulla centralità del sistema agroalimentare in un momento complesso, da un lato condizionato dai costi crescenti delle materie prime e dell'energia, dall'altro in piena transizione verso la sostenibilità ambientale e l'innovazione tecnologica anche grazie alla nuova Pac e al Pnrr.

Il tema dei costi produttivi tra l'altro vede in prima fila la filiera della zootecnia da latte, settore particolarmente forte in Lombardia e che sta vivendo una fase di grave crisi compressa da un lato dall'escalation dei costi (mangimi oltre che i costi energetici) e dall'altro un prezzo riconosciuto dal mercato che già prima dell'attuale fiammata difficilmente riusciva a coprire i costi produttivi.

Ad aprire il convegno di Milano l'assessore Rolfi, a cui seguirà l'intervento del Presidente Ismea Frascarelli sul tema della transizione ecologica e digitale e il futuro delle imprese.Tra gli interventi previsti anche quello di Maria Chiara Zaganelli, direttore generale di Ismea, presenterà il sistema integrato di misure e strumenti dell'Istituto vigilato dal Mipaaf messo a punto per rispondere con efficacia alle esigenze del settore, dallo sviluppo d'impresa, all'accesso al credito, al finanziamento degli investimenti.Protagonista indiscusso sarà l'agroalimentare della Regione Lombardia, con dati, stato dell'arte e opportunità, per coniugare presente e futuro.