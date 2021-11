Iso porta ad Eicma uno scooter elettrico e una Golf Cart

Ascolta la versione audio dell'articolo

Iso ha scelto Eicma per proporre in anteprima il suo primo scooter elettrico e la sua Golf Cart, declinata in due versioni, ovvero “Strada” e “Golf”. A guidare il rilancio del brand è stato chiamato Ferruccio Lamborghini, terza generazione della famiglia Lamborghini, che ha siglato alcune partnership internazionali con società attive nel mondo dei veicoli elettrici, quali Giken Mobility, sussidiaria dell’azienda con base a Singapore Giken Sakata, e Kinetic Green brand indiano di proprietà della famiglia Firodia.

La sinergia tra queste realtà e Iso ha portato come primo sviluppo lo scooter elettrico Uno-X, realizzato dagli ingegneri della Giken Mobility che tra le sue peculiarità annovera una trasmissione diretta a cinghia e un motore raffreddato a liquido. Non manca un app per Android e ioS che permette di avere dati in tempo reale del veicolo.

Il secondo prodotto che verrà svelato a Eicma è la Iso Divo Golf, una Golf Cart di lusso con motore elettrico, elegante e rispettosa dell’ambiente. Oltre che sui campi da golf può essere utilizzato per la mobilità all’interno di resort, aeroporti, e via dicendo.

La stessa Iso Divo è proposta anche nella versione "Strada", che dal nome promette di essere una valida alternativa per la mobilità urbana. Per adempiere a questo compito è stata dotata di luci, pneumatici, cinture e dispositivi di sicurezza omologati per poterla utilizzare in strada.