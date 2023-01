Isole Canarie: eterna primavera fra vulcani e castelli di sabbia

È senza dubbio fra le destinazioni al caldo più facilmente raggiungibili, e già questa prerogativa rende le Canarie un obiettivo sensibile per chi vuole concedersi una fuga dall'inverno senza spendere troppo. Il clima di cui godono Gran Canaria e le altre isole dell'arcipelago, con una media di 22 gradi per quasi tutto l'anno, è un toccasana a cui non rinunciare per una vacanza itinerante fra le due isole, anche in barca a vela. Chi sceglie di vivere questa esperienza via mare non può rinunciare a una sosta sulla spiaggia di Las Canteras a Las Palmas (dove nelle feste natalizie viene realizzato il più grande presepe di sabbia in Europa) prima di fare rotta verso le altre meraviglie di questo arcipelago e concedersi un'escursione sulle pendici del Teide sbarcando a Tenerife, una passeggiata lungo gli arenili di Lanzarote e una lezione di surf a Fuerteventura.

