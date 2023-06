Isole siciliane, prezzi in salita per chi vuole vivere sul mare

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Non sono destinazioni da gossip e nemmeno da raduni di grandi yacht, piuttosto svelano un fascino duro e discreto: le isole della Sicilia attraggono gli amanti del mare “puro”.

Si dividono in arcipelaghi (le Eolie, le Egadi e le Pelagie) e alcune sono più famose di altre, ma i prezzi delle case sono spesso più alti qui che nell’isola madre e in molti casi in aumento rispetto a un anno fa.

Loading...

«Il mercato immobiliare residenziale nelle isole siciliane ha portato un aumento dei prezzi in media del 3,6 per cento. Gli acquirenti sono residenti in Sicilia, ma anche tanti che provengono da Nord Italia e dall’estero e che acquistano sia per utilizzo proprio che per messa a reddito – spiegano da Scenari Immobiliari –. Ne consegue un incremento della domanda di case vacanza, soprattutto di soluzioni indipendenti».

Favignana, la farfalla

Favignana è conosciuta anche come “la grande farfalla sul mare”, così come venne definita dal pittore Salvatore Fiume negli anni ’70 ed è il capoluogo e l’isola maggiore dell’arcipelago delle Egadi. È anche quella decisamente più cara, con prezzi massimi per le abitazioni che arrivano a 5.050 euro al mq e un prezzo minimo di circa 3.550 euro al metro, con un aumento medio annuo del 3,5% e in cinque anni del 15,6 per cento.

Salina

Salina è la seconda isola più grande delle Eolie. Amministrativamente autonoma dal resto dell’arcipelago, Salina ha tre comuni: Malfa, Santa Marina e Leni. I valori vanno da 1.500 euro al mq a 4mila euro per appartamenti nuovi o recentemente ristrutturati, (+3% in un anno e del 15% in cinque).