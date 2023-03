Isotta Fraschini torna per correre alla 24 Ore di Le Mans 2024. Ma ci sarà anche una supercar stradale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il ritorno di una leggenda. Rinasce un marchio italiano dell'auto fra i più esclusivi al mondo quello di Isotta Fraschini. Considerato l'oggetto del desiderio di un periodo mitico dell'automobilismo tanto che fu l'unica auto acquistata da Tommaso Marinetti padre del movimento futurista che fu attratto al fascino di una Isotta Fraschini. Naturalmente i fasti del tempo che sono lontani, ma chi ha un passato glorioso non poteva che tornare prima o poi.

Parteciperà al campionato mondiale Wec 2024

La nuova Isotta Fraschini riparte dalle corse come aveva cominciato all'inizio del novecento portata in pista da piloti dai nomi importanti Alfieri Maserati ed Enzo Ferrari. Lo fa con un'hypercar che debutterà nel mondiale Web 2024 con l'idea di sfidare i marchi dell'auto più blasonati come Ferrari e Porsche. Per quest'anno la vettura ancora in fase di omologazione scenderà in pista solo a Monza in luglio, ma conta di essere al via alla 24 Ore di Le Mans 2024.

Un'accelerazione da 0 a 100 kmh in 2,2 secondi

Realizzata in fibre di carbonio, ha un rapporto peso potenza di tutto rispetto visto che è accreditata di 1000 cv di potenza per 1.000 kg di peso. La Tipo 6 Competizioni questo il nome della hypercar, è stata ingegnerizzata dalla Michelotto di Padova, ha spunto da 0 a 100 kmh in 2,2 secondi. Il sistema ibrido che l'equipaggia sfrutta componenti e batteria della Williams Advanced Engineering, l'elettronica Bosch, il cambio X-Trac a 7 marce e la trazione integrale.

Dalla pista si passerà alla versioni stradali

La versione stradale della hypercar Isotta Fraschini è attesa sempre nel 2023 ed è stata ribattezzzata Tipo 6 Strada, con modifiche all’aerodinamica e senza l'alettone di coda, un abitacolo a due posti e una potenza di 979 cv. Il peso è sempre di 1.000 kg e il prezzo è da top class: 2.750.000 euro, più le tasse. La produzione prevista è di 50 esemplari in 5 anni. Oltre alla stradale ci sarà Tipo 6 Pista riservata ai clienti che la guideranno in pista in eventi esclusivi.

Dal 2026 arriverà un'altra sportiva stradale

Nel presentare l’intero progetto della nuova Isotta Fraschini, il responsabile del motorsport Isotta Fraschini Milano, Claudio Berro, ex Ferrari e Peugeot ha spiegato che lo storico marchio italiano ritorna con un'auto da competizioni perchè il Wec è un manifesto ideale per la ripartenza di un marchio così blasonato come l'Isotta Fraschini.