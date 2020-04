Ispettori e procura per il caso Pio Albergo Trivulzio: 70 morti a marzo e 30 ad aprile

Gli approfondimenti riguarderebbero anche l’Istituto Palazzolo Fondazione Don Carlo Gnocchi di Milano («nessuna negligenza in contagi del personale», ha sempre ribadito l’istituto), una casa

famiglia di Affori, quartiere di Milano, ma anche Rsa del milanese, tra cui una nel quartiere Corvetto.

Lo scontro politico

La vicenda delle Rsa si sta inserendo all’interno della polemica che tra centrodestra e centrosinistra in Lombardia è da poco ripartita. Alla ricerca di responsabilità sulla gestione dell’emergenza, il Pd sta incalzando sugli errori della Regione: scarsa capacità di gestire l’emergenza, una riforma sanitaria non decollata che avrebbe aiutato il territorio a non far diventare i pronti soccorso dei focolai, le morti nelle Residenze sanitarie.

Da parte dei sindaci di centrosinistra c’è la richiesta incalzante di fare tamponi a tutti, almeno negli ospedali, per aiutare la ripartenza.

Il Pio Albergo Trivulzio è terreno di scontro, per il quale il sindaco di Milano Giuseppe Sala chiede di fare chiarezza, colpito dalle immagini delle bare accatastate anche in chiesa, perché nell’obitorio della residenza non c’era più posto.