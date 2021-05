Medio Oriente: oltre 100 morti, Israele prepara attacco di terra a Gaza

Gaza: media, donna incinta e 4 figli uccisi dai raid

I corpi di una famiglia intera - fra cui quello di una donna incinta - sono stati recuperati nella zona di Sheikh Zayed dopo un pesante bombardamento israeliano. Lo scrive l'agenzia ufficiale palestinese Wafa. Fra le vittime anche un padre di famiglia, Rafat Tanani e quattro figli. Fonti locali aggiungono che l'artiglieria israeliana ha in seguito colpito un quartiere composto da alti condomini. In questa seconda fase si sono avute altre vittime. Centinaia di abitanti si sono dati alla fuga. In Israele ancora non ci sono commenti.

Biden: «Israele ha diritto di difendersi»

«Israele ha il diritto di difendersi», ha affermato nella serata di mercoledì 12 maggio il presidente americano che poi parlando al telefono col premier israeliano Benyamin Netanyahu ha lanciato un appello perchè venga al più presto ripristinata la calma. Ma sul terreno la situazione continua a peggiorare. A fronte di oltre 1.200 razzi arrivati da Gaza - sette le vittime israeliane finora, compreso un bambino di sei anni colpito a Sderot, un bilancio contenuto grazie al sistema di difesa Iron Dome - il ministro della Difesa Benny Gantz ha detto che Israele non è pronto per un cessate il fuoco. Dalla Striscia - dove le vittime sono almeno 53, «compresi 14 bambini e minori, e tre donne», secondo i dati del ministero della Sanità locale - Hamas e la Jihad islamica hanno alzato il tiro lanciando 15 razzi in direzione di Dimona, dove c’è un sito nucleare israeliano. Ma anche verso Beer Sheva nel Negev e in serata attorno a Tel Aviv. Israele ha risposto eliminando importati dirigenti militari di Hamas in un’operazione congiunta tra esercito e Shin Bet. Un colpo che ha centrato uomini vicinissimi al capo dell’ala militare di Hamas - le Brigate Al Qassam - Mohammed Deif. Tra questi Bassem Issa, capo delle Brigate a Gaza City, e il responsabile della produzione degli armamenti Jamal Zabadeh.

Macron condanna attacchi Hamas e lancia appello alla calma

Il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato con il presidente palestinese Mahmoud Abbas degli scontri in Medio Oriente e ha condannato gli attacchi di Hamas, esortando Abbas a “usare tutti i mezzi della sua influenza per ristabilire la calma il più rapidamente possibile”. È quanto si legge in una dichiarazione ufficiale in cui il presidente francese ha espresso le condoglianze per i palestinesi uccisi nel conflitto con Israele. Macron ha sollecitato “un ritorno alla pace” e un “rilancio decisivo” dei negoziati di pace, precisando che presto parlerà con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e con altri leader.

Il bilancio degli scontri

«Non è che l'inizio», ha minacciato il premier Benyamin Netanyahu aggiungendo che Israele infliggerà «all’organizzazione terrorista colpi che non può neanche immaginare». In precedenza un razzo anticarro di Hamas aveva centrato una jeep militare poco al di là della frontiera facendo tre feriti gravi: uno dei tre, il soldato Omer Tabib, 21 anni, è poi morto in ospedale per le ferite riportate. Le altre vittime in Israele comprendono anche padre e figlia arabi, colpiti mentre erano in auto, e una badante straniera. Per tutto la giornata di mercoledì c’è stato un costante tiro di razzi da Gaza, specie contro le comunità israeliane a ridosso della Striscia, incluse le cittadine di Ashkelon e di Ashdod. Il sistema Iron Dome - secondo i dati dell'esercito - ne ha intercettati circa l’85% mentre 200 sono esplosi all’interno della Striscia. Israele ha replicato con attacchi massicci che hanno colpito circa 500 obiettivi militari (compreso un palazzo di 10 piani, indicato come la sede dell’intelligence di Hamas) e ha accusato le fazioni palestinesi di aver messo i propri siti di produzione di armi «nel cuore di aree civili»

Ambasciatore Israele all'Onu, non vogliamo escalation, dobbiamo difenderci

«Lo Stato di Israele non è interessato a un'escalation. Tuttavia ha il diritto e il dovere di difendere la sua gente e la sua sovranità e continuerà a farlo». È quanto scrive in una missiva al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite l'ambasciatore israeliano all'Onu, Gilad Erdan, che sollecita una condanna per la pioggia di razzi dalla Striscia di Gaza contro Israele, accusando Hamas - e sottolineando il sostegno dell'Iran al movimento - di essere «responsabile per questi attacchi sanguinari». «Il fuoco indiscriminato dei razzi costituisce un duplice crimine di guerra: colpire i civili di Israele e lanciare razzi dai quartieri abitati dai civili e dalle istituzioni di Gaza - afferma nella missiva di cui dà notizia il Times of Israel alla vigilia della nuova riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza Onu - Hamas si presenta come 'difensore di Gerusalemme e dei luoghi sacri'. E' ovviamente una bugia. E' chiaro che Hamas ha premeditato questa escalation di violenza e terrorismo».