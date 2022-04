Israele, attacco a Tel Aviv: almeno 2 morti e otto feriti gravi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Due persone sono morte in una sparatoria avvenuta nel centro di Tel Aviv, in Israele nella serata di giovedì. Altri otto feriti sono stati ricoverati in ospedale: quattro di loro hanno avuto necessità di un intervento chirurgico e sono in condizioni gravi. È questo un primo bilancio dell’ennesimo attacco terroristico avvenuto nelle ultime settimane contro cittadini israeliani. I dettagli sono stati riferiti dal Times of Israel, che ha citato fonti dell’Ichilov Medical Center.

Sempre secondo il quotidiano israeliano, la polizia di Tel Aviv ha fatto sapere che un assalitore della sparatoria avvenuta nel centro potrebbe essere ancora nell’area, quindi ha esortato le persone a restare all’interno degli edifici e chiudere le porte. Secondo quanto si apprende, sono stati almeno due gli assalitori che hanno sparato in diversi luoghi nei pressi della via Dizzengoff, centrale e molto affollata.