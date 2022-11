Israele, la coalizione di Netanyahu porta nel nuovo parlamento solo 8 donne

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Per una coalizione di Governo che si presta a guidare la sola democrazia del Medio Oriente non è certo un buon biglietto di presentazione. Perché se l'attiva partecipazione femminile anche alla vita politica di un Paese è un “termometro” della sua democrazia, il blocco di destra uscito vincitore dall'ultima tornata elettorale in Israele (la quinta in soli tre anni e sette mesi) non sembra molto sensibile a questo tema.

La Knesset, il Parlamento israeliano, conta 120 onorevoli. La coalizione di Netanyahu ha ottenuto ben 65 seggi. Ma saranno occupati in gran parte da uomini. Perché le donne sono soltanto otto. Ovvero soltanto il 12,3 per cento. Un po' pochino.

Al momento del suo scioglimento, l'ultimo Governo di Israele quello guidato a rotazione da Naftali Bennett e Yair Lapid aveva 24 donne in carica come parlamentari (tre volte tanto del nuovo blocco di Netanyahu) e altre sette ministre che si erano dimesse ai sensi della “legge norvegese”.

Insomma, la coalizione di estrema destra non sembra curarsi di questo Paese dove le donne sono più della metà della popolazione, e dove hanno occupato, e tutt'ora occupano, ruoli di primo piano nella società, nella cultura, nell'economia. Un paese che, ha impiegato meno di 20 anni dalla sua nascita per avere un primo ministro donna, Golda Meier.

Ma Israele politicamente ha virato a destra. Inesorabilmente. E con prepotenza.