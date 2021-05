Israele, colpiti 40 obiettivi nella Striscia di Gaza. Razzi di Hamas verso basi

3' di lettura

Sono proseguiti gli attacchi dell'aviazione israeliana alla rete dei tunnel di Hamas a Gaza. Secondo il portavoce militare Hidai Zilberman sono stati 40 gli obiettivi colpiti con la distruzione di altri 12 chilometri di tunnel tra cui depositi di armi e centri di comando: almeno 10 i membri di Hamas e della Jihad uccisi. Gli attacchi - ha spiegato Zilberman - si sono concentrati a Khan Yunis e Rafah nel sud della Striscia da dove parte la maggior parte dei razzi su Israele. Zilberman ha poi detto che Hamas ha cercato di colpire basi dell'aviazione «ma non ci è riuscita». Per contro, l'esercito israeliano ha confermato di aver tentato di colpire per due volte, durante l'attuale conflitto, il capo dell'ala militare di Hamas ma senza esito. Già in passato Mohammed Deif è stato obiettivo di Israele, riuscendo sempre a sopravvivere, sebbene una volta ferito in maniera grave. Fonti dell'ala militare di Hamas - citate dai media - hanno negato le affermazioni dell'esercito definendole “guerra psicologica”.

Razzi di Hamas verso basi israeliane

Hamas e la Jihad islamica hanno lanciato numerosi razzi contro le regioni centrali e meridionali di Israele tra la notte di martedì e le prime ore di mercoledì. Le sirene di allarme sono scattate in tutte le cittadine israeliane al confine con Gaza, nelle città costiere di Ashdod e Ashkelon a sud, in quelle centrali e a nord fino a Rehovot e Palmachim. Sirene di allarme anche in alcune basi dell'Aeronautica israeliana. Secondo un comunicato di Hamas, le basi prese di mira sono quelle di Hatzor, Hatzerim, Nevatim, Tel Nof, Palmachim e Ramon. Il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf) ha riferito che non ci sono indicazioni riguardo a danni provocati dai razzi di Hamas. In un caso, uno dei razzi è atterrato in un campo aperto, distante dalla base di Tel Nof, nei pressi di Rehovot.

NEW YORK - MAY 18: A group of pro Israelis get in a fight with protesters and activists condemning Israel and supporting Palestinians. Spencer Platt/Getty Images/AFP

Proteste in mezzo mondo

Dal Cile agli Stati Uniti si susseguono le proteste contro Israele e in favore dei palestinesi. A New York si sono registrati scontri tra manifestanti pro palestinesi e altri che sostenevano le ragioni di Israele, mentre in altre parti degli Stati Uniti diversi manifestanti hanno protestato per l’appoggio dell’amministrazione Usa nei confronti del governo Netanyahu.

Il giallo del cessate il fuoco

Martedì sera intanto si è saputo che l'Egitto avrebbe proposto, «attraverso canali privati» un cessate il fuoco tra Israele e Hamas a partire da alle 6 di mattina (ora locale) di giovedì prossimo, secondo quanto riporta la tv israeliana Canale 12 che cita fonti palestinesi. Stando a questa versione, Hamas avrebbe accettato mentre Israele non avrebbe risposto. Fonti israeliane, citate da Times of Israel, tuttavia hanno negato che ci siano stati «negoziati» con Hamas per un cessate il fuoco. Le fonti si riferiscono ad alcune dichiarazioni rilasciate al New York Times da un alto esponente di Hamas all'estero, Moussa Abu Marzuk, secondo cui l'organizzazione sta cercando una tregua. «Israele ha chiesto - ha detto Abu Marzuk - che Hamas cessi unilateralmente il lancio di razzi per 2-3 ore prima di decidere di fare lo stesso». Abu Marzuk ha aggiunto che Hamas accetterà un cessate il fuoco solo se «simultaneo e mutuale».

Protesters march through neighborhoods near a Ford Motor Company plant in Dearborn, Michigan on May 18, 2021, where US President Joe Biden is touring, to protest the Biden's continued support for Benjamin Netanyahu's administration. (Photo by SETH HERALD / AFP)

Biden duro in privato con Netanyahu

Si moltiplicano, intanto, le pressioni su Tel Aviv. Nella sua ultima telefonata al premier israeliano Benjamin Netanyahu, Joe Biden gli avrebbe lanciato un messaggio in privato più duro di quello reso noto pubblicamente, ammonendolo di poter fronteggiare solo per poco la crescente pressione delle comunità internazionale e del Congresso per chiedere che Israele cambi il suo approccio verso Hamas. Lo scrive il New York Times citando due persone a conoscenza del colloquio. Il giornale cita anche Ilan Goldenberg, un ex dirigente dell'amministrazione Obama esperto di Medio Oriente, secondo cui «abbiamo una nuova dinamica col Congresso che fa il poliziotto cattivo chiedendo al presidente di sospendere la vendita di armi e il presidente che fa il poliziotto buono. Questo può dare al presidente Biden più flessibilità e influenza in futuro con Israele», ha aggiunto.