Israele, colpiti siti di Hamas a Gaza e in Libano. La replica: sfacciata aggressione

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Sono stati più di 10 i siti di Hamas colpiti dall’aviazione israeliana a Gaza, mentre nel sud del Libano ne sono stati attaccati tre. Lo ha detto il portavoce militare di Israele, spiegando che il blitz è la risposta diretta ai 44 razzi lanciati da Hamas contro il Paese. Uno, ha aggiunto, ha colpito una casa a Sderot ma senza vittime: 14 sono caduti in area aperta, 8 sono stati intercettati, 12 sono caduti in mare e 9 dentro la Striscia. L’esercito ha istruito i residenti attorno la Striscia di restare nei rifugi fino a nuovo ordine, mentre è stato ordinato il richiamo di riservisti inquadrati nelle difese aeree e nell’aviazione.

Hamas: aggressione sionista

Hamas ha condannato con durezza i raid contro il Libano e Gaza, parlando di una «sfacciata aggressione sionista» nella vicinanza della città di Tiro. L’esercito israeliano, da parte sua, ha replicato di aver colpito obiettivi appartenenti ad Hamas nel Libano meridionali e intensificato gli attacchi contro lo Striscia di Gaza in risposta ai razzi lanciati dal Libano il 6 aprile. L’esercito israeliano, hanno dichiarato in una nota le forze armate , «non permetteranno all’organizzazione terroristica Hamas di operare dal Libano e ritengono lo stato del Libano responsabile per qualsiasi colpo proveniente dal suo territorio».

Loading...

Le tensioni sono di nuovo in crescita dopo i raid della polizia israeliana nella moschea di Al-Aqsa, il culmine di una fase di conflitti esasperata dalle politiche del governo di destra radicale di Benjamin Netanyahu. I combattimenti transfrontalieri sono scoppiati durante un periodo di intenso fervore religioso, quando gli ebrei celebrano la festa della Pasqua. Gli attacchi israeliani in Libano rischiano di coinvolgere nei combattimenti la milizia libanese di Hezbollah.

Israele ordina richiamo riservisti difese aeree e aviazione

In seguito agli eventi della scorsa notte in Libano e a Gaza, ed anche in seguito all’attentato terroristico palestinese avvenuto oggi nella valle del Giordano in Cisgiordania, il capo di stato maggiore israeliano, generale Herzi Halevi, ha presieduto oggi una consultazione di responsabili alla sicurezza. Lo ha reso noto il portavoce militare. Oltre al rafforzamento della truppe regolari dislocate nella zona militare centrale, che include la Cisgiordania, il generale Halevi ha ordinato il richiamo di riservisti inquadrati nelle difese aeree e nell’aviazione.