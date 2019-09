Israele: il conservatore Lieberman si candida ad essere ago della bilancia

Normale è un paese dove gli ortodossi non godono di tutti i privilegi che oggi godono. Normale è un paese laico ma completamente ebreo, con buona pace dei diritti del milione e mezzo di arabi israeliani che vi abitano. Nomale è un paese che mostra il pugno duro militarmente ogni volta che è necessario. Quindi molte volte.

Certo, la sua reputazione di ultra-nazionalista se l'è guadagnata sul campo. Eppure Lieberman non è un ideologo intransigente. Il suo nazionalismo è alimentato delle preoccupazioni legate alla sicurezza di Israele piuttosto che quelle religiose.

Avigdor è un astuto pragmatico. Disponibile anche a metter da parte i suoi credo pur di raggiungere certi obiettivi. Non avrebbe altrimenti condiviso un governo accanto ai suoi nemici, gli ultra ortodossi, gli Haredi. Anche sul processo di pace la sua posizione non è mai stata completamente chiara. Tutt'altro. Era perfino arrivato ad aver detto di esser disposto ad evacuare la sua casa nell’insediamento di Nokdim, in Cisgiordania, se la pace con i palestinesi potesse essere raggiunta.

Ofer Revivi, politico influente vicino al Likud, nonché sindaco del grande insediamento di Efrat, ci spiega perché la pensa diversamente: «Lieberman è un politico di lunga data. Un uomo che fa molte promesse ma poi non le mantiene. Era in un governo con i partiti religiosi ed ora si dipinge come il campione dei secolaristi. Vedremo domani cosa accadrà. Ma è molto ambizioso. Era ministro della Difesa ora potrebbe ambire a divenire primo ministro».

Ma allora chi è veramente quest'uomo? Di sicuro è un uomo di destra. Ma che pare voler allontanarsi dai concetti di destra e sinistra. Forse è uno scaltro “populista mediorientale”. Il suo programma, d’altronde era destinato a piacere a molti israeliani. In un anno in cui il deficit di bilancio ha già ampiamente sforato gli obiettivi, ha promesso di raddoppiare le pensioni gli immigrati (e qui entrano in campo quasi un milione di ebrei russi). Non c'è volta, poi, che non parli di sicurezza per lo Stato ebraico (insiste sempre molto sull'identità ebraica), quasi fosse un mantra. Da proteggere contro Hamas e contro l’Iran. A tutti i costi e con ogni mezzo. È un uomo che perfino osato proporre di mantenere i negozi aperti durante lo Sabbath e di introdurre i matrimoni civili. Una proposta che ha fatto balzare dalla sedia i rabbini, che sovente in passato non avevano accordato il permesso agli immigrati russi di sposarsi in Israele poiché, a loro avviso, troppo poco ortodossi.