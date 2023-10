Hamas lancia attacco contro Israele: almeno 40 morti, 740 feriti. Possibili ostaggi tra i civili. Netanyahu: siamo in guerra

Italia: “Sosteniamo Israele”

“Il Governo condanna con la massima fermezza gli attacchi a Israele. Sono a rischio la vita delle persone, la sicurezza della regione e la ripresa di qualsiasi processo politico. Hamas cessi subito questa barbara violenza. Sosteniamo il diritto di Israele ad esistere e difendersi”. Così scrive il vice premier e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, su X. “L’attacco improvviso e su larga scala contro Israele delle ultime ore è un’operazione barbara e da condannare subito, da tutti e senza esitazioni. Siamo con il popolo di Israele in queste ore difficili. Auspichiamo una fine delle ostilità immediata, ma è evidente che di fronte a tale aggressione gli israeliani hanno intanto il diritto di difendersi, di tutelare i propri civili”, ha dichiarato Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e Responsabile dei Dipartimenti del partito.

“Sconcerto e grande preoccupazione per quanto sta accadendo in Israele, bersaglio di un terribile e ingiustificato attacco su vasta scala. Esprimo solidarietà e completa vicinanza all’intero popolo e allo Stato di Israele. Tutti condannino fermamente, senza esitazione alcuna. Siamo e saremo al loro fianco”, ha fatto sapere il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. “Allarme, dolore e sconcerto per la pioggia di attacchi terroristici scagliati da Gaza contro Israele e rivendicati da Hamas. Cordoglio per tutte le vittime innocenti. Urge una mobilitazione della Comunità internazionale per fermare l’escalation di terrore e violenza”, ha scritto su X Giuseppe Provenzano, responsabile Esteri della segreteria del Partito Democratico. “Solidarietà al popolo e alle istituzioni israeliane per il pesante attacco terroristico subito. Ferma condanna per il criminoso gesto di Hamas: auspichiamo che si utilizzino tutti gli strumenti diplomatici a disposizione per fermare l’aggressione il prima possibile”, ha ribadito Carlo Calenda, leader di Azione, in una nota.

Ambasciatore Barbanti: “I nostri connazionali stanno bene”

“Stiamo seguendo la situazione e stiamo assistendo i nostri connazionali che possono aver bisogno di assistenza. Quello che stiamo vedendo è molto grave. Stiamo seguendo gli avvenimenti. La rete è stata attivata e per il momento tutti i nostri connazionali stanno bene”. Così Sergio Barbanti, Ambasciatore d’Italia in Israele, a margine di ComoLake2023 - Next Generation Innovations in corso a Cernobbio (Como). “Tutti gli italiani in Israele sono stati contattati, sono circa 18mila quelli che vivono in Israele e alcuni hanno anche doppio passaporto, sono 250 che sono temporaneamente in Israele e ci sono una ventina di italiani nella Striscia di Gaza’’. Così Antonio Tajani a Matera, a margine di una visita allo stabilimento Mermec Ferrosud, nella zona industriale di Jesce. ’’La nostra unità di crisi, l’Ambasciata italiana a Tel Aviv ed il consolato d’Italia a Gerusalemme stanno seguendo minuto per minuto l’evolversi della situazione - ha aggiunto - e stanno invitando alla prudenza tutti i cittadini italiani che sono lì, quelli che vivono in Israele sanno quello che devono fare e ci siamo concentrati soprattutto su quelli che non vivono in Israele. Tutti quanti hanno ricevuto dei messaggi’’.

Le reazioni internazionali

Non si sono fatte attendere le manifestazioni di solidarietà a Isreaele da parte della comunità internazionale.

Gli Stati Uniti, storico alleato dello Stato di Israele, condannano “inequivocabilmente gli attacchi non provocati dei terroristi di Hamas contro i civili israeliani”. Così la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, Adrienne Watson, secondo cui “non c’è mai alcuna giustificazione per il terrorismo. Siamo fermamente al fianco del governo e del popolo israeliano ed esprimiamo le nostre condoglianze per le vite israeliane perse in questi attacchi”.