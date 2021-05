Israele, a Gerusalemme weekend di tensione e scontri. Hamas incita all’Intifada

2' di lettura

Si infiamma la protesta a Gerusalemme e Hamas parla di “nuova intifada”. È di 200 feriti il bilancio degli scontri scoppiati fra palestinesi e polizia israeliana nella Spianata delle moschee.

Lunedì la sentenza sugli espropri ai palestinesi

Le proteste palestinesi vanno avanti dall'inizio del Ramadan contro le restrizioni della polizia in quello che è un classico luogo di ritrovo al termine del digiuno nel mese sacro, ma la tensione è particolarmente alta negli ultimi giorni per il potenziale sgombero di palestinesi dalle loro case a Gerusalemme Est, nel quartiere di Sheikh Jarrah, in territori rivendicati da coloni ebrei. Sono decine i palestinesi coinvolti in questa lunga battaglia legale con i coloni che provano ad acquisire la proprietà della zona e una sentenza in merito è attesa per lunedì.

L’invito all’Intifada di Hamas

Unione europea e Stati Uniti hanno lanciato un invito alla calma, mentre israeliani e palestinesi si preparano a nuove proteste nei prossimi giorni. Hamas, che governa nella Striscia di Gaza e si oppone all'esistenza di Israele, ha chiesto una nuova Intifada: «Quello che sta avvenendo a Gerusalemme è un'Intifada che non si deve fermare», ha detto il leader del gruppo, Ismail Haniyeh, in un'intervista rilasciata a un'emittente gestita da Hamas, avvertendo poi il premier israeliano Benjamin Netanyahu di «non giocare col fuoco».

Scontri iniziati dopo la preghiera sulla Spianata

Non è chiaro esattamente cosa abbia scatenato le violenze ad Al-Aqsa. La polizia israeliana era dispiegata in grande quantità in tenuta anti-sommossa mentre migliaia di fedeli musulmani tenevano le preghiere della sera nella Spianata. In serata, e poi nella notte, si sono affrontati gruppi di manifestanti che hanno lanciato sassi contro gli agenti mentre dall'altra parte poliziotti sparavano proiettili di gomma e granate stordenti.

Il compound della moschea Al-Aqsa è il terzo sito sacro dell'Islam ed è anche un sito sacro per gli ebrei, che lo chiamano Monte del Tempio perché è il luogo dei templi biblici. È da tempo un luogo critico nel conflitto israelo-palestinese ed è stato l'epicentro dell'intifada palestinese del 2000.