Israele, per gli Usa sono legittimi gli insediamenti in Cisgiordania Pompeo ammorbidisce la posizione americana sugli insediamenti civili dei coloni israeliani in Cisgiordania. modificando una posizione contraria americana che durava da 40 anni dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

NEW YORK - «Gli insediamenti dei coloni israeliani in Cisgiordania per gli Stati Uniti non sono più contrari al diritto internazionale». Lo ha detto il segretario di Stato Mike Pompeo in una conferenza stampa annunciando un pronunciamento a breve di Donald Trump sulla questione israelo-palestinese. Il presidente nelle prossime settimane potrebbe presentare il suo piano di pace per il Medio Oriente di cui, sotto traccia, l’amministrazione parla da mesi con investimenti economici per i palestinesi.

Pompeo ha cambiato la posizione americana sulle colonie in Cisgiordania, rinnegando un parere legale dello stesso Dipartimento di Stato che risale al 1978, all’epoca della presidenza Carter.

«Dopo aver esaminato con attenzione tutti gli argomenti di questo dibattito giuridico – ha detto il capo della diplomazia Usa – abbiamo concluso che l’insediamento delle colonie di civili in Cisgiordania non è contrario al diritto internazionale».

Gli Stati Uniti quindi legittimano gli insediamenti israeliani nella West Bank conquistati durante la guerra del 1967 dopo quarant’anni di opposizione. Terra di Israele, dunque, e non più, almeno in linea teorica, dei palestinesi.

Si tratta dell’ennesima apertura di Trump, la terza decisione importante, verso Israele e contro i palestinesi. Nel 2017, come si ricorderà, Trump aveva riconosciuto Gerusalemme come capitale di Israele. E nel 2018 gli Stati Uniti hanno formalmente aperto la loro ambasciata nella città: in precedenza gli Usa avevano sempre sostenuto la posizione internazionale sullo status di Gerusalemme che sarebbe dovuto essere deciso dalle parti in conflitto, israeliani e palestinesi.