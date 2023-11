Israele-Hamas, in rete è già ora dell’assuefazione

LE FONTI Loading...

D’altra parte, l’osservazione delle curve di engagement evidenzia due elementi: innanzitutto la sostanziale stabilità del tema Palestina per tutto l’ultimo mese e, inoltre, il picco registrato da tutte le parole chiave il 28 ottobre, in occasione della polemica nata dalla scelta del disegnatore ZeroCalcare di rinunciare a partecipare a Lucca Comics, per la presenza del patrocinio dell’ambasciata di Israele all’evento. Un picco rilevante ma che, anche in questo caso è stato di breve momento, per allineare il numero di conversazioni vicino alla media.

Da segnalare, inoltre, la parziale differenziazione per social media delle parole chiave prese in esame: se Israele e Hamas sono presenti in proporzioni pressochè identiche su tutti i canali, si registra una presenza leggermente più rilevante su X (il social precedentemente chiamato Twitter), mentre è rimarchevole come, pur essendo complessivamente minore il numero delle citazioni riguardanti la Palestina, queste siano presenti in misura preponderante su Facebook.

L’indagine di Arcadiacom.it prende in esame anche il mood delle citazioni in rete delle quattro parole chiave prese in esame, ossia l’accezione positiva o negativa di quanto scritto. Da una parte appare su Israele, Hamas e Gaza la proporzione è quasi del tutto identica, con una forte maggioranza di connotazioni negative; ma è da considerare il numero complessivo di citazioni superiore riguardanti Israele che presenta una percentuale di quote positivi superiore. Ancor maggiore la proporzione di citazioni positive su Palestina, ma su un numero inferiore di citazioni:

L’indagine di Arcadiacom.it conferma la dinamica allarme-polarizzazione-assuefazione che i grandi eventi provocano in rete: “La ricerca dell’ascolto del parlato digitale e social – dice Domenico Giordano, amministratore e data strategist di Arcadiacom.it -, se da un lato quindi ci dice chiaramente che i tragici eventi del 7 ottobre hanno calamitato una fetta grande della nostra attenzione digitale, sia perché in cerca di informazioni o solo come espressione di solidarietà e vicinanza emotiva, dall’altra conferma anche un consolidato atteggiamento che ci porta a un veloce spegnimento del nostro interesse iniziale”.

