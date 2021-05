Israele, incarico a Lapid per formare il nuovo governo: è la fine dell’era Netanyahu?

Ipotesi Governo a rotazione tra Lapid e Bennet

Il problema per Lapid è ottenere quella maggioranza che, in una sinistra più divisa che mai e in un centro ancora in cerca di una vera identità, è difficile da raggiungere. Lapid ha già ottenuto l'appoggio di 56 parlamentari. Un risultato notevole. Avrebbe comunque bisogno dei 7 seggi di Yamina. Ecco perché Lapid e Bennet starebbero prendendo in seria considerazione il progetto di creare un Governo a rotazione, in cui Bennet sarebbe premier nei primi due anni e Lapid negli altri due.

Le intenzioni sono buone. Ed è già un buon punto di partenza. Tuttavia mettere insieme sette partiti politici, dalla sinistra alla destra passando per il centro, ognuno con agende politiche diverse, a volte in conflitto, e per giunta con il sostegno di uno dei due partiti arabi, appare una sfida quasi impossibile.

I precedenti non giocano in favore dei Governi a rotazione. L’ultimo Esecutivo di questo tipo era nato dalle elezioni del marzo 2020. Netanyahu doveva governare per 18 mesi da premier per poi passare il testimone per altri 18 mesi al suo rivale, Benny Gantz, fondatore del partito di centro Blu e Bianco. L’esperimento è durato molto poco. Il Governo di Unità è naufragato sulla spinosa questione dei budget.

Il destino di Netanyahu

È dunque davvero la fine di “Re Bibi”? È ancora prematuro dirlo. Dopo 12 anni consecutivi alla guida del Governo (e tre dal 1996 al 1999) un altro politico sarà presumibilmente nominato premier. Netanyahu per ora resta il leader del primo partito del Paese, il Likud. I cui 31 onorevoli non si sono arresi e intendono presentare in Parlamento una legge che punta all’elezione diretta del premier, un argomento da sempre cavalcato con da Netanyahu.

Se fosse approvata, Israele tornerebbe al voto - il quinto in meno di tre anni - per scegliere non più i partiti ma direttamente il premier. Bibi sarebbe il grande favorito nonostante il processo che lo vede imputato per tre casi di corruzione.

Ma l’idea di un altro voto è vista come il fumo negli occhi dal presidente Rivlin. Il quale sa che Israele non può rimanere ancora orfano di un Governo. Senza un budget, in balia di conflitti regionali alle sue porte, e politicamente senza una voce forte davanti ai preoccupanti progressi dell’Iran nel processo di arricchimento dell’uranio.