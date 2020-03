Israele, l’inossidabile Bibi vince di nuovo ma la strada è ancora in salita La coalizione del premier più longevo di Israele, tra due settimane sotto processo per corruzione, non ha la maggioranza per governare. Ipotesi Governo di unità. Contrariamente alle previsioni, le terze elezioni politiche in un anno hanno visto la più alta affluenza dal 1999 di Roberto Bongiorni

Elezioni in Israele, Netanyahu rivendica "una grande vittoria"

3' di lettura

Chi lo dava per morto, ed erano in tanti, si è dovuto ricredere. L’inossidabile Bibi ha vinto. Ancora una volta. Ma non ha stra-vinto.

Con l’80% dei voti scrutinati, il partito conservatore da lui guidato, il Likud, avrebbe 35 seggi. Il suo diretto rivale, il partito di centro sinistra Blu e Bianco (che nel voto di settembre aveva superato il Likud) avrebbe ottenuto 32 seggi.

Il problema è che si ripropone il medesimo problema. Quello che affligge da molti anni la democrazia israeliana. Anche se per un soffio, soltanto uno/due seggi, la coalizione di destra di Netanyahu non ha raggiunto la maggioranza (61 dei 120 seggi della Knesset) necessaria per governare. Certo sarà sicuramente a Netanyahu, 70 anni il premier più longevo della Storia di Israele (al governo dal 1997 al 1999 e ininterrottamente dal 2009), che il presidente della Repubblica Reuven Rivlin affiderà il mandato esplorativo per trovare i numeri necessari.

Un’affluenza da record

Quello che è certo, ed è una bella notizia, è che il vero vincitore è la democrazia. Nonostante si recassero al voto per la terza volta in meno di un anno, nonostante l’allarme del corona-virus potesse indurre molti elettori a starsene a casa, l’affluenza avrebbe superato il 70 per cento. Per vedere un livello così alto occorre tornare indietro al lontano 1999 (quando vinse l’ultimo candidato laburista, Ehud Barak).



Governo di unità?

Ora Nentanyahu si darà subito da fare per trovare una soluzione il più presto possibile. Davanti a sé ha un ventaglio di possibilità. A meno che non riesca a strappare ai partiti rivali, a Blu e Bianco ma anche a quello del suo ex amico Lieberman (il partito laico di destra Israel Beitenu) qualche onorevole deluso e deciso ad unirsi al carro del vincitore (scenario non probabile), alla fine la strada più percorribile sembra quella di un Governo di unità guidato da lui, Bibi, in questo caso al quinto mandato, a cui si aggiungerà Blu e Bianco, o parte di esso.

Un’operazione gradita al presidente della Repubblica. Che tuttavia di solito richiede tempo, anche qualche mese. Stavolta deve essere portata a termine in pochi giorni. Non ha tempo Netanyau. Vuole a tutti i costi formare quell’esecutivo entro due settimane. Prima di un appuntamento decisivo.