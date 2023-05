Israele: leader Jihad islamica muore in carcere dopo sciopero fame. Razzi da Gaza sul Negev

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il servizio carcerario israeliano ha dichiarato che un prigioniero palestinese è morto alle prime ore del mattino del 2 maggio dopo uno sciopero della fame di quasi 3 mesi. Khader Adnan aveva iniziato lo sciopero poco dopo essere stato arrestato il 5 febbraio. Adnan, accusato da Israele di appartenere al gruppo militante della Jihad islamica, aveva fatto diversi scioperi della fame dopo precedenti arresti.

Il primo sciopero nel 2015

Tra questi, uno sciopero di 55 giorni nel 2015 per protestare contro il suo arresto nell’ambito della cosiddetta detenzione amministrativa, in cui i sospetti sono trattenuti a tempo indeterminato senza accusa o processo. Il servizio carcerario israeliano ha dichiarato che questa volta Adnan è stato accusato di “coinvolgimento in attività terroristiche”, ma ha rifiutato le cure mediche mentre i procedimenti legali andavano avanti.

La morte di Khader Adnan aumenta il potenziale di conflitto tra Israele e i gruppi militanti palestinesi in un periodo di tensioni già elevate. Poco dopo l’annuncio della sua morte, i militanti palestinesi della Striscia di Gaza hanno lanciato una raffica di razzi verso il sud di Israele.

L’arresto del 5 febbraio 2023

Adnan, 45 anni, ha iniziato il suo sciopero poco dopo essere stato arrestato il 5 febbraio. Membro del gruppo militante della Jihad islamica, nel 2015 ha protestato contro il suo arresto in base alla cosiddetta detenzione amministrativa, in cui i sospetti sono trattenuti a tempo indeterminato senza accusa o processo. Diversi palestinesi hanno intrapreso scioperi della fame prolungati negli ultimi anni per protestare contro la detenzione amministrativa.

Nella maggior parte dei casi, Israele li ha rilasciati dopo un significativo deterioramento delle loro condizioni di salute. Nessuno è morto durante la detenzione, ma molti hanno subito danni neurologici irreparabili.