Israele, ministro Difesa chiede di fermare la riforma della giustizia di Netanyahu. «Pericolo per la sicurezza nazionale»

Yoav Gallant, ministro della Difesa di Israele, ha chiesto di ritirare il contestato disegno di legge di riforma della giustizia per ragioni di sicurezza nazionale.

La legge di riforma giudiziaria «va fermata, subito», ha detto in un discorso alla Nazione Gallant, uno dei più stretti alleati del premier Benyamin Netanyahu. «Occorre ritrovare l’unità nazionale. Già adesso - ha continuato Gallant - esiste un pericolo chiaro, immediato e concreto alla nostra sicurezza nazionale».

Gallant, che si è detto disposto a pagare «un prezzo personale» per le sue idee ha chiesto che il blocco della legge sia accompagnato da un blocco delle manifestazioni e dall’inizio di «un dialogo di riconciliazione fra le parti».

Anche l’esercito è spaccato

«Gli eventi in corso nella società israeliana - ha detto ancora Gallant - coinvolgono anche le forze armate. Da ogni parte giungono sentimenti di collera, di dolore e di massima delusione di un’intensità che non avevo mai visto prima. Constato come la fonte della nostra forza si sta erodendo. In quanto ministro della Difesa di Israele, io dico nel modo più chiaro che le lacerazioni che si stanno verificando nella nostra società stanno penetrando anche nell’esercito e nelle altre istituzioni di sicurezza».

La riforma prevede un drastico ridimensionamento dell’autonomia del potere giudiziario, che sarebbe sottoposto a quello del governo.