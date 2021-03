Israele, exit poll: Likud primo partito con 31 seggi, ma niente maggioranza

2' di lettura

Nessun vincitore, per ora. I primi exit poll sul voto in Israele, il quarto in meno di due anni, consegnano un quadro ancora più frammentato di quello atteso alla vigilia. Il partito del premier Netanyahu, Likud, si avvierebbe a conquistare 31 seggi, mentre l’intera coalizione di forze di destra e religiose che lo sostiene potrebbe arrivare a 54: sette in meno di quelle necessarie per la maggioranza nella Knesset, il parlamento di Gerusalemme. I partiti ostili al premier, capitanati da Yesh Atid, viaggerebbero invece sui 59 saggi: una posizione di vantaggio che non sfocerà necessariamente in un’intesa, viste le frizioni e gli antagonismi interni anche al blocco degli «anti-Netanyahu». L’ago della bilancia potrebbe diventare Naftali Benett, l’ex ministro della Difesa a capo del partito nazionalista Yamina, forte di 7 seggi e svincolato sia dall’uno che dall’altro blocco. È quanto emerge dai primi exit poll del voto. Alle ore 20 aveva votato il 60,9% degli aventi diritto, un’affluenza più bassa di quasi cinque punti percentuali rispetto all’ultima tornata elettorale.

Un referendum su «Re Bibi»

Il voto è stato considerato, da entrambi gli schieramenti, come una sorta di referendum sul premier rimasto in sella negli ultimi quattro mandati. Netanyahu è alle prese con tre processi di corruzione e si trova contro un’opposizione agguerrita, anche all’interno della destra, ma ha trovato un appiglio rilevante nell’«l’effetto-vaccino»: il buon esito della campagna di inoculazione di farmaci anti-Covid, con ritmi ed efficacia superiori alla media globale, è diventato un argomento politico vincente in campagna elettorale. Il suo principale sfidante è Yair Lapid, laico e centrista, a sua volta deciso a giocare l’intera battaglia alle urne come un aut aut rispetto al governo «dell’oscurità e del razzismo» di Netanyahu.

Razzo da Gaza verso Beersheva, in città c'era Netanyahu

L’atmosfera è tesa. Un razzo tirato da Gaza è caduto nel sud di Israele. Lo ha fatto sapere il portavoce militare aggiungendo che non ci sono state vittime. Secondo i media, il razzo si è abbattuto in una zona disabitata nei pressi di Beersheva e l'attacco è avvenuto poco dopo che il premier Benyamin Netanyahu aveva finito un appuntamento elettorale in città. Secondo altri media, Netanyahu si trovava invece ancora nel luogo del comizio ed è stato allontanato. L'episodio è simile a quello del settembre del 2019 quando un razzo fu lanciato dalla Striscia mentre Netanyahu era impegnato in un comizio ad Ashkelon e lasciò il palco.