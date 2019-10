Israele, Netanyahu verso il tramonto tra indagini di corruzione e fronde interne

Rivlin ha ancora 72 ore per decidere cosa fare. Ma ha già fatto capire la sua priorità.È dunque quasi scontato che affidi il nuovo incarico di formare un Governo all’ex capo di Stato maggiore, ora leader di Kahol Lavan, (Blu e Bianco,come i colori della bandiera israeliana), all’anagrafe Benjamin Gantz, 60 anni.

Il generale di ghiaccio, dagli occhi blu e dalla statura imponente, avrà 28 giorni per cercare di trovare i numeri. Tuttavia è messo peggio di Netanyahu. Il suo partito è arrivato per un soffio primo alle elezioni del 17 settembre, ma la sua coalizione si fermerebbe a 54 seggi. Ben sette al di sotto dei 61 seggi necessari per Governare. Non è poi un dettaglio che di quei 54 seggi, 10 appartengono alla Joint List dell’Alleanza araba. La quale è disposta ad appoggiare il governo solo esternamente. E che, comunque , Gantz potrebbe anche non vedere di buon occhio.

Quale soluzione allora? Gantz ha già fatto capire di esser disponibile a creare un Governo di unità nazionale. Insieme quindi con il partito conservatore Likud. Ma ad una condizione. Che non figuri in questo Esecutivo il leader politico che, ai suoi occhi, è un soprattutto un indagato per tre casi di corruzione, prossimo all'incriminazione: vale a dire Benjamin Netanyahu. Ma i 28 giorni di tempo a sua disposizione,in questa situazione ingarbugliata, appaiono pochi.

È tramontata l’era di Bibi? Probabilmente è il momento più difficile della lunga carriera politica del leader del partito Conservatore. E sebbene siano pochi a scommettere sulle sua capacità di restare ancora in corsa, gli ultimi 20 anni ci hanno insegnato una cosa: mai sottovalutare Bibi. Anche se questa volta dovrà vedersela con una minaccia interna. Una fronda di onorevoli in seno al Likud sarebbe potenzialmente orientata a scaricare il leader, soprattutto se dovesse arrivare un’incriminazione, e unirsi a un governo di unità. Senza dubbio il Likud non è una formazione politica incline al cambiamento. Da quando è nato ha avuto solo quattro leader.