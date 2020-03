Israele, Netanyahu l’indistruttibile al terzo voto in meno di un anno

Governo difficile

Ma la politica israeliana è piuttosto complicata, culturalmente figlia della tradizione ebraica dello spaccare il capello in quattro. Anche se Bibi vincerà la terza elezione, è difficile che formerà un governo perché il sistema partitico è fatto di veti più che di alleanze. Oggi la tendenza alla contrapposizione assoluta è universale ma le origini sono nel sistema israeliano. Destra contro sinistra, i laici che rifiutano di governare con i religiosi e viceversa, gli askenaziti che non amano i sefarditi, i russi che non amano nessuno, gli ebrei contro gli arabi, i coloni con la loro agenda senza compromessi di una Grande Israele. Per Gantz è possibile una “grande coalizione” con il Likud: purché non ci sia Netanyahu. Bibi non pone veti a Gantz purché nell’alleanza sia il Likud, cioè lui, Bibi, a esprimere il primo ministro.

Ci sono poi i partiti religiosi che per il potere sono pronti ad allearsi con chiunque (tranne che con i palestinesi), le sette legate alle etnie di provenienza che si detestano, e i movimenti religiosi anti-sionisti secondo i quali l’esistenza dello Stato d’Israele impedisce l’avvento del Messia. Alle elezioni del 1996, quando fu sconfitto da Netanyahu, il laburista Shimon Peres disse che aveva perso Israele e vinto gli ebrei.

La minoranza araba

In ogni Paese democratico la minoranza etnica del 20% dovrebbe avere un posto fisso al governo, chiunque governi. Gli arabi no, tranne la setta dei drusi. C’è una responsabilità storica dei loro partiti che per decenni si sono occupati dei palestinesi della diaspora e della lotta per uno stato indipendente, ma non della condizione dei loro concittadini palestinesi d’Israele. E c’è una radice politica fra gli israeliani, con forti componenti razziste, alla quale i partiti arabi hanno incominciato a opporsi, riuscendo finalmente a coalizzarsi in un fronte unito. Ciò tuttavia ancora non li rende una quota parlamentare spendibile per una maggioranza di governo.

Ancora al voto?

È questo che rende plausibile una quarta chiamata alle urne fra qualche mese, prima ancora di contare i voti della terza elezione, dato a chi ne prenderà di più, il tempo di provare a mettere insieme una coalizione, fallire e lasciar tentare all’avversario. Chiuso come in una gabbia fra la minaccia elettorale di perdere il potere politico e quella giudiziaria di perdere anche la libertà, in questi giorni Netanyahu ha usato tutto il suo repertorio: retorica, pericoli gonfiati, accuse di corruzione dell’avversario senza mai offrire una prova.

Bibi ha provato anche ad abbozzare uno scandalo sessuale contro Benny Gantz e a sostenere che Kahol Lavan se l’intende con l’Iran. È stato aiutato dallo stesso Gantz, responsabile di «una campagna passiva e placida», come scrive il giornale Ha’aretz. Paracadutista in prima linea, generale e capo di stato maggiore, ha avuto a che fare con molti nemici d’Israele. Ma Bibi Netanyahu rimane un’altra categoria di avversario, quella degli imbattibili.