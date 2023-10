Carri armati verso Gaza, 750 israeliani dispersi e 2 uccisi in Egitto. Arrivato a 400 numero dei morti, 2.048 feriti

13:11 Parolin, attacco Hamas compromette fragili speranze pace

L’attacco di Hamas contro lo Stato ebraico sta “mettendo ancora più in pericolo le fragili speranze di pace che sembravano delinearsi all’orizzonte anche con l’accordo con l’Arabia Saudita”. Lo ha detto il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, all’incontro promosso dalla rivista Il Regno a Camaldoli su “La terza questione cattolica”. Anche in Medio Oriente come in Ucraina, “gli sforzi diplomatici non sembrano avere risultati”, per questo “dobbiamo unirci tutti in una preghiera corale per la pace”, ha aggiunto.