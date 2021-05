Israele, nuovi raid nella notte: colpiti presidi di Hamas. Si tratta per la tregua

Al-Sisi: «Egitto fa di tutto per cessate il fuoco, c'è speranza»

«L'Egitto sta facendo di tutto per raggiungere un cessate il fuoco tra israeliani e palestinesi, e la speranza esiste ancora». Lo ha detto lunedì mattina il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, citato dall'emittente N12. I mediatori egiziani nei giorni scorsi si sono recati nella Striscia di Gaza per incontrare i leader di Hamas e in Israele per cercare di mediare una tregua di un anno tra le parti. Il tentativo si era nell'immediato risolto con un nulla di fatto, ma ora la trattativa sembra riaprirsi.

Al Jazeera: almeno 55 raid israeliani nella notte

Appelli caduti nel vuoto. Secondo testimoni e giornalisti sul campo sentiti da al Jazeera, sono stati almeno 55 gli attacchi aerei sferrati questa notte da Israele sulla Striscia di Gaza. Bombardamenti «più pesanti, su un'area più ampia e durati più a lungo» rispetto ai raid di sabato notti, in cui erano stati uccisi 42 palestinesi.

Secondo il corrispondente di Al Jazeera, c'è stata a malapena «un'ora di pace», i droni israeliani «volavano sopra la testa, controllando i cieli». Tra gli obiettivi, diverse basi militari e della sicurezza nel territorio palestinese, ma anche alcune aree deserte a est di Gaza City

In città è stato bombardato anche un edificio di quattro piani, ma i primi rapporti indicano che l'edificio era stato evacuato prima dell'attacco. Al momento non vi sono notizie di vittime. Intanto le organizzazioni per la Palestina hanno lanciato una iniziativa globale per dedicare la giornata di martedì a manifestazioni di solidarietà in tutto il mondo.

Colpiti presidi di Hamas

Inizialmente, le forze di difesa hanno annunciato un «attacchi su vasta scala», successivamente hanno indicato tra i bersagli colpiti le abitazioni di nove comandanti di Hamas nella Striscia di Gaza: «Le case attaccate venivano usate come infrastrutture terroristiche e in alcune case sono stati trovati depositi di armi», ha reso noto l'esercito.