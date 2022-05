Israele: presi i 2 palestinesi autori dell’attacco a Elad

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le forze della Difesa israeliana hanno arrestato due palestinesi sospettati di aver condotto l’attentato di Elad, nel centro di Israele, costato la vita a tre persone, mentre diverse altre sono rimaste ferite.

Si tratta di As’ad Yousef As’ad al-Rifa’i, 19 anni, e Subhi Emad Subhi Abu Shqeir, 20 anni, come si legge in una nota congiunta diffusa dalla polizia israeliana e dallo Shin Bet. I due, originari di una città vicino a Jenin in Cisgiordania, sono accusati di aver ucciso giovedì tre israeliani con asce a Elad, città a maggioranza ultra-ortodossa nel centro di Israele. I due sono stati presi nella stessa zona dove è avvenuto l’attentato.

Le armi non sono state trovate.