Israele, la questione palestinese irrompe in campagna elettorale

Benjamin Netanyahu (Afp)

5' di lettura

Le elezioni israeliane di martedì 17 settembre non saranno molto diverse da molte altre precedenti: rispetto a quelle di cinque mesi fa, sono praticamente uguali. Una fotocopia forse anche nel risultato finale.



C'è Bibi Netanyahu, presenza ormai storica e apparentemente inamovibile nel panorama politico israeliano; il Likud di destra-centro contende la maggioranza relativa dei consensi al partito di centro-sinistra, surrogato del vecchio Labour ormai in crisi irreversibile e prossimo alla scomparsa; le due forze principali cercano di cannibalizzare i partiti minori con i quali saranno poi costretti a creare una coalizione di governo; la questione palestinese è completamente ignorata; si discute sul grande scontro fra laicità e invadenza religiosa nello stato e nella vita dei cittadini; nonostante il grande numero di partiti per un paese di 7 milioni di abitanti, anche in queste elezioni ce ne saranno uno o due di nuovi, irrilevanti; il governo che nascerà dal voto sarà così pletorico e asfissiato da interessi di parte, che non risolverà nessuno dei problemi di fondo del paese.

Compatibilmente con l’instabilità della regione, tuttavia le cose continueranno come prima, grazie a un'economia che cresce senza tentennamenti da oltre un decennio. La prosperità come digestivo alla paralisi politica nazionale.

Come cinque mesi fa, i sondaggi dividono equamente le chances di successo: una metà prevede che Netanyahu e il Likud conquisteranno 31 dei 120 seggi alla Knesset, mentre a Benny Ganz e a Kahol Lavan, il principale avversario, ne andranno 29; un'altra parte, il contrario. Kahol Lavan, cioè blu e bianco, i colori della bandiera nazionale, è il più recente tentativo di rompere il decennale potere di Netanyahu e delle destre. Se il partito è una sfocata imitazione del vecchio Labour, il suo leader sembra essere molto lontano dal carisma dagli uomini che per decenni hanno guidato in guerra o in pace la sinistra e il paese. Benny Ganz è un ex capo di stato maggiore delle Forze armate e anche in Kahol Lavan è circondato da generali. Il partito è militarmente più interventista del Likud; e in caso di vittoria non ha un piano per riprendere una trattativa di pace con i palestinesi.

Chi prenderà un solo seggio in più dell’altro, sarà chiamato dal presidente della repubblica a formare una maggioranza di governo. Si è tornati al voto perché cinque mesi fa Netanyahu era arrivato primo ma non era riuscito a trovare i necessari alleati: era stato tradito da Avigdor Lieberman, di destra come lui ma laico in opposizione ai partiti religiosi e alle loro pretese. Ora Lieberman è l’asso nella manica di Benny Ganz: se Kahol Lavan arriva primo, Lieberman e il suo partito russo lo aiuteranno ad arrivare a 61 seggi. Tutti contro Bibi, apparentemente. Ma come sempre, l’ipotesi di una coalizione Likud-centro sinistra è la più desiderata.