Israele, scontro con Onu che chiede l’annullamento dell’ordinanza di evacuazione dal Nord di Gaza

08:20 Idf a civili Gaza, evacuate a sud, Hamas vi usa come scudo

Le forze di difesa israeliane Idf “chiedono l’evacuazione di tutti i civili di Gaza City dalle loro case verso sud per la loro sicurezza e protezione e di spostarsi nell’area a sud del Wadi Gaza”. È quanto scrive l’Idf in una nota. “L’organizzazione terroristica di Hamas ha condotto una guerra contro lo Stato di Israele e Gaza City è un’area in cui si svolgono operazioni militari. Questa evacuazione è per la vostra sicurezza”, continua la nota, “potrete rientrare a Gaza City solo quando verrà fatto un altro annuncio che lo permetta. Non avvicinarsi all’area della barriera di sicurezza con lo Stato di Israele”. L’Idf aggiunge: “I terroristi di Hamas si nascondono a Gaza City all’interno di tunnel sotto le case e all’interno di edifici popolati da civili gazesi innocenti”. Per questo invitano i civili ad “allontanarsi dai terroristi di Hamas che vi stanno usando come scudi umani”. Nei prossimi giorni “l’Idf continuerà a operare in modo significativo a Gaza City e a fare sforzi notevoli per evitare di danneggiare i civili”.