Israele, si insedia Netanyahu. Il premier: priorità lotta al nucleare iraniano e accordi di pace con i vicini

Giovedì 29 dicembre si è insediato in Israele il sesto governo guidato da Benjamin Netanyahu. Il premier presta giuramento a Gerusalemme. Durante il discorso di presentazione dell’esecutivo alla Knesset, il parlamento di Israele, Netanyahu ha annunciato che il nuovo governo israeliano si prefigge tre obiettivi principali di lungo termine: la neutralizzazione degli sforzi dell’Iran di dotarsi di un potenziale nucleare; lo sviluppo di infrastrutture nazionali, fra cui una ferrovia fra la Galilea ed Eilat per treni molto veloci, e l’estensione degli accordi di Abramo con i Paesi arabi per mettere fine al conflitto nella regione. Il dibattito si svolge in un’atmosfera infuocata fra gli applausi scroscianti dei suoi sostenitori e gli slogan di protesta dei deputati dell’opposizione: durante le osservazioni iniziali si è alzato un coro dai banchi degli avversari politici: «Debole! Debole!». Netanyahu ha risposto alle critiche dicendo: «Sento le continue grida dell’opposizione sulla fine del Paese e della democrazia. Membri dell’opposizione: perdere alle elezioni non è la fine della democrazia, questa è l’essenza della democrazia».

Proteste anche in piazza, fuori dalla Knesset. Lo riporta il Times of Israel. I media ebraici stimano che alla manifestazione stiano partecipando circa 300 persone. Tra gli slogan lanciati: «Non vogliamo fascisti alla Knesset».

Manifestanti fuori dalla Knesset protestano contro Netanyahu. (AHMAD GHARABLI / AFP)

Israele svolta a destra

È il governo più di destra che Israele abbia mai avuto, con i politici di estrema destra rappresentati per la prima volta in una coalizione. Infatti, il governo è composto, oltre che dal Likud di cui Netanyahu fa parte, anche da un partito ultranazionalista religioso dominato dai coloni della Cisgiordania e altri due partiti ultraortodossi.

Gli alleati di governo stanno spingendo per cambiamenti drammatici che potrebbero alienare ampie fasce dell’opinione pubblica israeliana, aumentare il rischio di conflitto con i palestinesi e mettere Israele in rotta di collisione con alcuni dei suoi più stretti sostenitori, inclusi gli Stati Uniti e la sua comunità ebraica.

Il nuovo governo, tra l’altro, intende indebolire deliberatamente il sistema giudiziario. Secondo gli esperti, i cambiamenti potrebbero portare anche all’annullamento del processo a Netanyahu per corruzione, attualmente in corso.

Un altro ponto molto contestato del programma del sesto governo Netanyahu è l’intenzione di espandere gli insediamenti ebraici nella Cisgiordania occupata. Anche prima della cerimonia di giuramento, diverse controverse modifiche legislative sono state approvate dal Parlamento. Erano considerate un prerequisito per un accordo di coalizione.