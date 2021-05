Israele: sirene di allarme a Gerusalemme. Hamas rivendica il lancio dei razzi

2' di lettura

Le sirene di allarme antimissili stanno risuonando a Gerusalemme a dintorni. Lo dice l'esercito israeliano secondo cui le zone vanno da Beit Shemesh e Gerusalemme.

Secondo i media sono state udite esplosioni in quelle zone. La tv pubblica ha mostrato le immagini di palestinesi che al suono delle sirene antimissili - scattate pochi minuti dopo la scadenza dell'ultimatum di Hamas - hanno cominciato ad esultare.

La rivendicazione di Hamas

Il portavoce dell'ala militare di Hamas, brigate Ezzedin al-Kassam, ha confermato che il suo movimento ha lanciato una salva di razzi verso Gerusalemme. “Si è trattato di una risposta - ha precisato - all'aggressione e ai crimini contro la Città Santa e alle prevaricazioni contro il nostro popolo nel rione di Sheikh Jarrah e nella moschea al-Aqsa”.

Il portavoce dell'ala militare di Hamas, Abu Obeida, ha poi aggiunto: “Questo è un messaggio che il nemico deve ben comprendere”. “Se voi continuerete - ha proseguito, rivolto ad Israele - anche noi proseguiremo. Se vi fermerete, ci fermeremo”.

Ue: seria preoccupazione, evitare fomentare tensioni

“C'è una seria preoccupazione per quanto sta accadendo” sulla Spianata delle Mosche a Gerusalemme. “E si invita ad evitare di alimentare le tensioni”. Lo dichiara l'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, al termine del Consiglio Esteri Ue.

Erdogan chiama Abbas e Haniyeh, «mobilitazione dell'Islam contro Israele»

Il lancio di razzi è stato preceduto dalla telefonata de presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, al presidente dell'Anp, Mahmoud Abbas, e al leader di Hamas, Ismail Haniyeh, per fare il punto della situazione dopo i violenti scontri sulla Spianata delle Moschee a Gerusalemme. Erdogan ha promesso una “mobilitazione del mondo islamico” contro Israele.

Il leader turco, secondo quanto riporta il suo ufficio stampa, ha promesso a Abbas e Haniyeh che “farà ogni cosa in suo potere per mobilitare il mondo islamico e fermare il terrorismo e l'occupazione di Israele”.