Israele, sventato attacco con missili dalla Siria La radio militare dell’esercito israeliano definisce l’attacco «molto grave» ed è prevedibile una reazione da parte delle forze di Gerusalemme. La stessa radio militare ha precisato che verso le ore 5 locali (le 4 in Italia) quattro razzi sono stati lanciati in direzione del monte Hermon sulla alture del Golan, e intercettati in volo

Un soldato e un mezzo militare israeliano sulle alture del Golan, al confine con la Siria - JALAA MAREY / AFP

Il sistema di difesa Iron Dome ha sventato stamane un attacco lanciato dalla Siria verso le alture del Golan. Secondo il portavoce militare israeliano ci sono stati quattro lanci (di razzi o di missili) i quali sono stati intercettati in cielo. Secondo la radio militare non ci sono vittime. Gli abitanti della zona sono nei rifugi.

La radio militare dell’esercito israeliano definisce l’attacco «molto grave» ed è prevedibile una reazione da parte delle forze di Gerusalemme. Lo ha affermato la stessa radio militare precisando che verso le ore 5 locali (le 4 in Italia) quattro razzi sono stati lanciati in direzione del monte Hermon, ed intercettati in volo.

Nel frattempo la vita nelle alture del Golan è tornata alla normalità. Secondo la emittente è possibile che questo episodio vada inserito negli sforzi attribuiti da Israele all’Iran di destabilizzare il suo confine settentrionale, anche mediante le milizie sciite attive nella zona.

In merito a notizie giunte dalla Siria relative ad esplosioni avvertite presso l'aeroporto di Damasco, la radio militare ha precisato che la scorsa notte Israele non ha condotto alcun attacco in Siria.

