Israele, tutti uniti contro Netanyahu. Ma sarà la fine di «Re Bibi»?

Ancora oggi la legge gli permette di ricoprire la carica di primo ministro finchè la sentenza non sarà passata in giudicato. Tuttavia, più andrà avanti il processo a suo carico, più inciderà, negativamente, sulla sua immagine.

Ma attenzione. Israele sta vivendo un periodo eccezionale, in cui pericolose insidie rischiano di arrecare gravi danni al Paese; dalla pandemia, con le sue potenziali e pericolose varianti, al rilancio dell'economia, fino alla minaccia iraniana. Con l'Iran ormai capace di arricchire l'uranio al 60%, obiettivo annunciato lunedì dal presidente Hassan Rouhani, il passo per arrivare a quella gradazione del 95%, necessaria per fabbricare un ordigno atomico, è piuttosto breve, sicuramente rispetto al passato. Per Israele la linea rossa è stata superata da tempo.

Cosa aspettarsi dal «governo arcobaleno»

Ma cosa sarà davvero in grado di fare questo Governo arcobaleno, in cui figurano ben 27 ministri, e che abbraccia l'intero arco costituzionale israeliano?

Giusto per fare i nomi, vi sono il partito Yamina, fondato da Naftali Bennet, che sarà il primo ministro a rotazione; gli altri partiti di destra, come Israel Beitenu del falco russo di tendenze laiche Avigdor Lieberman; Nuova Speranza di Gideon Saar, fuoriuscito pochi mesi fa dal Likud. Partiti decisamente più intransigenti di Netanyahu, quando il discorso verte sul processo di pace con i palestinesi e visti da molti arabi come il fumo negli occhi.

Il centro è invece rappresentato dai partiti Yesh Atid di Yair Lapid – il direttore d'orchestra di questo Esecutivo ed il prossimo premier a rotazione - di Blu e Bianco di Benny Gantz che pur cambiando Governo è rimasto ministro della Sicurezza. Per finire con la sinistra progressista: ovvero i Laburisti e Meretz. E soprattutto il partito islamista conservatore Ra'am di Mansour Abbas. Questa la vera sorpresa. L'ultima volta che un partito arabo ha sostenuto in modo attivo una maggioranza di Governo risale al lontano 1977. Un primo ministro di destra, del calibro di Naftali Bennet, non lo aveva poi mai appoggiato.