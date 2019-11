Israele uccide capo Jihad, un altro si salva. Missili sullo stato ebraico

L’uccisione di Baha Abu al-Ata (Jihad islamica) rappresenta una “grave escalation” da parte di Israele, afferma Fawzi Barhum, in un primo commento ufficiale da parte di Hamas. «Questo attacco - afferma - evidenzia l’intenzione di Israele di attaccare la resistenza palestinese con una nuova campagna militare» a Gaza.

Nel mirino anche un altro leader Jihad a Damasco

Un leader della Jihad islamica, Akram Ajuri, è stato oggetto in Siria di un attacco mentre si trovava la scorsa notte a Damasco, vicino all'ambasciata del Libano. Lo riferiscono i media israeliani, che citano informazioni della stampa siriana. La sua sorte non è ancora nota. L'episodio è avvenuto mentre a Gaza Israele attaccava la casa dell'altro leader della Jihad islamica, Baha Abu al-Ata. Richiesto di un commento circa l'attacco in Siria, un portavoce militare israeliano a Tel Aviv ha replicato: «No comment».